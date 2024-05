Israel bombardeja un camp de refugiats a Al-Mawasi (Rafà) i mata 20 persones

Almenys 20 palestins han mort i desenes han quedat ferits avui en un bombardeig israelià contra tendes de campanya de persones desplaçades a l'àrea d'Al-Mawasi, a l'oest de la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, segons informació palestina . fonts mèdiques i de seguretat.

El bombardeig arriba dos dies després del brutal atac d'Israel contra un altre camp de refugiats a Rafah, on van morir 50 persones, entre ells molts nens que van viure l'horror en els darrers minuts de vida .

Sorprèn que Israel hagi bombardejat una zona de Gaza on recomanava que es refugiessin els civils. Aproximadament un quilòmetre d'amplada i 14 quilòmetres de llarg, al-Mawasi és una de les àrees cada cop més reduïdes de Gaza que Israel ha designat com a “zona segura” durant la seva dura campanya militar a l'enclavament.

La zona, que es compon principalment de terres de cultiu i dunes de sorra, és en gran mesura àrida i manca de serveis i infraestructura bàsics, incloses carreteres, sistemes d'aigua i clavegueram, i instal·lacions sanitàries, segons denuncia The New Humanitarian . També és difícil accedir-hi per als grups d'ajuda. No hi ha un recompte oficial de quantes persones s'hi han refugiat, però segons estimacions dels treballadors humanitaris, centenars de milers es troben ara amuntegats a l'inhòspit territori, lluitant per sobreviure.

No és la primera vegada que Israel bombardeja aquesta presumpta "zona segura". El 4 de gener van matar 14 persones –la majoria nens petits– en un atac contra Al-Mawasi, deixant clar que cap de les zones d'Israel és realment segura per als civils, tal com ha denunciat Save The Children.

L'infern a la Terra

El comissionat general de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha assegurat que les imatges de l'atac israelià diumenge contra un campament de desplaçats a la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza i que ha deixat almenys 45 morts, són la prova que l'urbs "s'ha convertit en un infern a la terra".

"Les imatges que arriben de Rafah des d'ahir a la nit són punyents. Entre les víctimes mortals hi ha nens i dones que viuen en botigues de plàstic. Molts van resultar ferits. Altres van morir calcinats. Les imatges d'ahir a la nit són testimoni de com Rafah s'ha convertit en l'infern a la terra", ha publicat Lazzarini al seu compte de la xarxa social X.

A més, ha reconegut la "extrema dificultat" de contactar amb els treballadors de la UNRWA en part perquè alguns es troben en parador desconegut, i ha indicat que es poden notificar més morts com a conseqüència del bombardeig contra una zona "densament poblada" i que havia estat designada per Israel com a segura per als civils.

Després d'això, ha reafirmat el compromís de l'agència per seguir enviant i repartint ajuda humanitària entre la població tot i que cada dia aquesta tasca "esdevé gairebé impossible" tant pels continus atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i de l'Exèrcit israelià com per les restriccions d'Israel.