Israel torna a centrar-se a Palestina, i mata deu suposats terroristes

per Redacció CatalunyaPress

Israel ha tornat a centrar la seva atenció en les operacions a Cisjordània després dels enfrontaments recents i encreuament d'atacs amb l'Iran. L'Exèrcit israelià va informar sobre l'abatuda de deu suposats terroristes durant una batuda al campament de refugiats de Nur Shams a Tulkarem, en una operació que es va allargar més de 40 hores. Aquesta acció se suma a l'abatiment de dos combatents de Hezbollah al sud del Líban per part de les Forces de Defensa d'Israel.

Durant aquestes operacions, vuit soldats i un agent de la policia fronterera van resultar ferits. Per part seva, la Mitja Lluna Roja Palestina ha reportat ferits durant la incursió israeliana i ha confirmat la mort d'almenys un civil, mentre que el grup de milicians Màrtirs de l'Aqsa ha confirmat en xarxes socials la mort d'un líder de la brigada a Tulkarem .

Aquests esdeveniments ocorren en un context on les tensions entre Israel i l'Iran han arribat a un punt àlgid. El règim iranià va minimitzar l'atac atribuït a Israel, qualificant-lo com un joc de "nens", mentre Israel va respondre en represàlia per un atac previ. Si bé les dues parts intenten calmar la situació, la regió es troba en alerta davant de possibles escalades de violència.

L'enfocament renovat en les operacions a Cisjordània mostra la determinació d'Israel a garantir la seguretat a les seves fronteres i enfrontar les amenaces terroristes a la regió. Amb crides internacionals a la calma i un escenari regional tens, l'equilibri en la situació continua sent delicat mentre les operacions militars i les tensions polítiques continuen marcant la dinàmica a l'Orient Mitjà.