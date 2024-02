Jordi Ferrer: 'El 90% de les Startups fracassen perquè no poden seguir el projecte'

Jordi Ferrer assessora grans grups multinacionals en les seves decisions d'inversió i expansió corporativa, principalment al sector editorial.

També assessora empreses del sector medicosanitari respecte a la planificació financera i les seves decisions d'inversió, incloent-hi la compra de nous equips i l'operació de nous hospitals.

Dirigeix diversos fons d'inversió en l'adquisició de participades al sector mèdic, i dirigeix diverses empreses que busquen inversors per a rondes de finançament a la fase inicial.

Com a resultat dels seus coneixements i experiència adquirida al llarg del seu treball com a consultor, ha aconseguit desenvolupar un programari molt innovador per a diferents propòsits comercials, entre ells:

Un primer prototip de programari per a retransmissions electròniques massives per fax.

Un compendi de bases de dades electròniques que permeten monitoritzar i millorar els medicaments prescrits pels metges als seus terminals de treball.

Un conjunt d'aplicacions impulsades per IA per a consultes mèdiques en línia en temps real, amb algorismes potents, visió per ordinador i governades per xat, per diagnosticar de manera ràpida i precisa la majoria dels problemes de salut, prescriure tractaments farmacoterapèutics personalitzats i fer recomanacions holístiques per a la cura de la salut, prevenció, estil de vida i benestar. Escaneja en segons preses de càmeres mòbils i una àmplia gamma d'imatges mèdiques (MRI, TACO, OS i RX). També ofereix farmàcia en línia i els millors tractaments i professionals del mercat segons les preferències de l'usuari i els processos de negociació assistits per IA.

Com va néixer la vostra empresa?

VDM Health Spain va néixer el 2016 per la meva iniciativa personal. Vaig investigar sobre els sistemes de prescripció dels sistemes nacionals de salut a diferents comunitats i l'ús que feien dels terminals a l'acte clínic de prescripció. Em vaig adonar que encara feien servir l'agenda i l'anotació.

És a dir, hom està malalt d'una circumstància i el metge prescriu uns fàrmacs. En aquell moment vaig tenir una visió que les eines havien de tenir millors capacitats per acompanyar aquesta relació, afinant millor els medicaments als pacients amb unes circumstàncies i fer les recomanacions oportunes al metge en temps real.

Per això fem en aquests moments programari. Fem servir tecnologies d'intel·ligència artificial per donar serveis a usuaris.

Aquests usuaris tenen un doble perfil: tenim pacients que volen demanar informació clínica/mèdica sobre el seu estat de salut i també els metges que els atenen.

En què es basa la informació?

En aquest moment, es basa en les fitxes tècniques dels fàrmacs. El que fem és trossejar la informació a tokens (unitats d'informació), i a partir d'aquí generem una metadata que quan fas una cerca, té una resposta intel·ligent. És una mica un micro chatGPT només dirigit a fàrmac.

Actualment, aquesta tecnologia l'estem estenent a un servei de telemedicina avançat on no només es faci assenyalament de fàrmacs, sinó que també pugui donar una primera apreciació d'un problema de salut, en quina circumstància apareixen, quina seria la recomanació de cara al pacient i dirigir-ho al metge d'una manera classificada i informada.

Tot això, per millorar el tracte de l'atenció mèdica i el servei que pot donar el metge als pacients.

On teniu la seu de l'empresa?

El nostre centre operatiu és al D-factory a Barcelona. Estem molt agraïts perquè és un ecosistema on hem pogut fer relacions amb institucions locals més importants i properes.

A Barcelona hi ha la gent i hi ha el talent. Tenim Partners com a centre de visió per ordinador de la Universitat Autònoma de Barcelona i el centre d'intel·ligència artificial. Oferim la nostra tecnologia i treballem amb els serveis de salut nacionals de València, Madrid, La Rioja i Canàries.

Aquesta irrupció de les noves tecnologies, l'estem incorporant amb l'ús del telèfon mòbil per als pacients i les aplicacions que queden integrades a les estacions de treball dels metges.

Un dels grans reptes és la complexitat del llenguatge: lusuari té un llenguatge de proximitat i hem de crear un programari que entengui les seves paraules. I a més a més utilitzar la càmera del mòbil per fer una primera exploració del pacient, una càmera no només veu la capa visible que és la nostra morfologia i colors sinó a través de multiespectrals.

Actualment estem dirigint investigació clínica per poder descompondre els colors i així poder enfonsar-nos més enllà de la pell i conèixer coses de l'interior de les persones. Aleshores tot això ens donarà una cura molt important per veure què pot passar a una persona, fer-li una primera alerta d'una possible patologia, alguna recomanació fins i tot en l'àmbit estrictament cosmètic.

Per exemple, tinc una baixada de col·lagen 3. Per tant, aquí es pot detectar una arruga que serà perpètua i, com a resultat, no pots dirigir correctament mitjançant un fàrmac o mitjançant uns principis actius.

Aquesta intel·ligència és molt innovadora, ho estem enfocant i exposant en aquest moment al Regne Unit, que és la capital de la intel·ligència artificial amb solucions digitals. També ho estem dirigint amb algunes de les empreses d'aquí, però el motiu és créixer i donar servei a la societat.

Això són observacions que no són estrictament empresarials, això ha d'anar a la butxaca dels mateixos usuaris. I és una millora molt substancial en què realment puguin prevenir situacions sorprenents en l'àmbit de la salut.

| Catalunya Press

Aquesta tecnologia pot ser útil per a urgències, per exemple?

Sí, no només a l'àmbit de la cosmètica. Podeu detectar un tipus de biodemarcador que pugui detectar una possible sospita de melanoma, una pigmentació que pugui dirigir una possible psoriasi, una activitat d'un biomarcador que pugui detectar una activitat tumoral i detectar el nivell d'oxigen a la sang directament a través de la càmera del mòbil.

Tenim un partnership amb l'institut Guirado per fer estudis radiològics. També volem estendre aquestes capacitats a proves ecogràfiques, dissenyant un dispositiu per fer l'ecografia a casa als mateixos usuaris mitjançant un xip. Els pacients podran anar a fer-se una exploració de les zones on tinguen un tipus de molèstia i detectar una sospita.

Realment, estem pensant en el futur, que és present a la salut gràcies a la intel·ligència artificial i gràcies a la interacció d'una sèrie d'actors que els tenim molt propers a Barcelona. Podem oferir serveis a la societat molt importants. No només això, altres avantatges són la rebaixa de la factura del CO₂, abaixa l'empremta de carbó i estalviar una visita al metge innecessària. Tenim una visió que les màquines treballen al servei de les persones.

Has estat parlant de posar aquesta tecnologia del futur al present, però aquesta tecnologia serà accessible per a tothom?

Sí, és el gran avantatge, que són tremendament barats, el més car és el dispositiu mòbil. Quan tens el dispositiu mòbil, nosaltres proveïm allò essencial i els serveis de salut i els proveïdors et donaran una eina que et donarà aquestes capacitats per tutelar, monitoritzar i recomanat en molts àmbits de la salut i la cosmètica.

Jo tinc el paradigma: La salut només ens preocupa quan es perd. La cosmètica és una cosa per convertir-se, és una cosa que vol ser. Aquests conceptes van molt lligats, pensem que aquest tipus d'estris de tecnologies molt portades i liderades per actors importants poden impactar realment. La idea és que el 2024 fem el primer desplegament d'aquest tipus d'eines.

On ho fareu?

Ho farem a Barcelona. El tema de la multiespectral ho estem treballant directament amb físics dels Estats Units que han descobert que a través de certs algorismes a través de la càmera del mòbil es poden fer anàlisis multiespectrals a escala de 600, 700, 800 nanòmetres.

Amb aquests components fem un sistema perquè la gent pugui tenir un servei bonic. Dirigint estalvi de costos, potenciant les empreses que donen aquest servei i millorar la salut de les persones.

Hi ha un problema a tot el món: tots els sistemes de salut estan col·lapsats. A Catalunya encara funciona, però al Regne Unit hi ha una congestió absoluta.

Els pacients crònics copen tota l'atenció primària i les emergències i són els grans consumidors de serveis mèdics de manera successiva i arribarà un moment que s'ha de distribuir, s'han d'utilitzar màquines i serveis, la gent millor tractada, millor curada i els professionals poden tenir capacitats de fer la feina el més eficaç i ràpid possible.

La intel·ligència artificial farà la feina del metge?

Crec que les coses no només es fan a través de substàncies sinó a través d'actituds autocuratives de les persones. Vaig conèixer un professor de ioga que deia que ell rebutjava absolutament tota IA i creia que destruiria la humanitat. No ho crec, perquè quan va sortir la primera calculadora això era intel·ligència artificial i jo ho apreciava com una intel·ligència d'una màquina.

Les màquines poden generar automatismes/iniciatives i aquestes iniciatives han de ser molt dirigides. El que sí que és cert és que els robots, no crec en els robots en forma humana, això significa suplantar la pròpia imatge de l'espècie que som nosaltres, aleshores pots tenir un sentiment d'agressió. Quan les màquines suplanten, cal vigilar molt perquè si prenen iniciatives que després no ens agraden s'ha de vigilar.

Com vau arribar al D-factory?

Teníem un despatx, però vam voler créixer en tenir una sèrie de projectes importants. A més a més, vam guanyar la convocatòria europea per fer les primeres proves de concepte d'intel·ligència artificial en salut i necessitàvem un espai. La investigació d'un nou espai va ser complicat a Barcelona, encara que hi ha parcs de startups, però teníem problemes perquè són caríssims i molt escassos.

Aleshores vam sentir que hi havia aquesta iniciativa i vam dir que aquest és el nostre lloc perquè sempre hi ha gent que intenta contínuament innovar, créixer i millorar. D-factory ens va donar aquesta oportunitat. Estic eternament agraït al consorci per l'oportunitat i liderar la innovació al nostre país.

Què diries a la gent jove que té por de les noves ciències i la nova economia basada en la tecnologia?

Jo els diria que no basen les seves iniciatives per tenir una idea, això és la constant absoluta de les startups. A Catalunya, moltes d'aquestes idees no acaben prosperant perquè aquestes idees agafen un requisit de capital de landing que no saben portar-lo i al 90% de les Startups fracassen perquè arriben a completar una prova de concepte i fer-ne una prova pilot i després no en tenen capacitat per fer-la.

La tecnologia ha d'estar al servei, si tens una idea també pensa com la tecnologia et pot acompanyar i posteriorment fas una estratègia d'aliança per créixer, que és molt important.

Aquí hi ha molta gent que té moltes idees, però són idees que un cop mires i circules una mica pel món ens porta a una altra lliga, perquè la gent utilitza la tecnologia de manera intensiva. Les idees tenen data de caducitat.

Què ens espera en els propers anys?

Per la part tecnològica, hi haurà un avenç sorprenent, perquè la intel·ligència artificial, màquina llesta, s'han alliberat molts recursos perquè moltes empreses desenvolupadores puguin fer servir aquesta tecnologia. Els primers estris d'intel·ligència com la prova d'internet s'han tret de la NASA, aleshores hi haurà moltes novetats.

Primer, hem de ser conscients de quines tecnologies ens convé com a desenvolupadors per generar valor, sostenible, i com fer la retribució a la societat.

Des del punt de vista d'usuari només és consumir. Els joves avui dia no llegeixen llibres, ells fan retallades de llibres i anotacions i després fan scrolling a Instagram i veuen històries de llibres. Doncs l'usuari té un concepte de consum, quan veu una cosa la compra, ara l'usuari tindrà una actitud de compra i ha de tenir una actitud de sostenibilitat. Comprar un servei que et retribueixi a tu d'una manera conscient.

Hi ha d'haver una actitud i una educació si no pot ser manipulat per les taules. La gent sé educa i hi haurà una societat que utilitzarà una tecnologia eficient des dels dos punts de vista.