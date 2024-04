Kim Petras, baixa per al Primavera Sound 2024

El Primavera Sound del 2024 ha patit una cancel·lació il·lustre: la de Kim Petras. La cantant alemanya ha comunicat a través de les xarxes socials que no podrà dur a terme la seva actuació programada a causa de problemes de salut, així com la resta d'actuacions agendades properament.

Al comunicat, la cantant ha lamentat que "estic devastada per haver d'escriure això però estic passant per alguns problemes de salut i sota recomanació mèdica he hagut de prendre la dura decisió de no actuar a festivals aquest estiu". I, dirigint-se als seus fans, ha afegit que "us vull molt i espero poder compensar-vos-ho aviat".

Aquesta no és la primera vegada que Kim Petras es veu obligada a cancel·lar la seva participació a Primavera Sound. L'any 2020, durant l'època marcada per la pandèmia de COVID-19, també va haver d'absentar-se, impactant tot el cartell del festival en aquesta ocasió.

Tot i aquesta absència, Primavera Sound 2024 continua oferint una destacada programació que inclou The National entre els grups confirmats. Paral·lelament, es durà a terme la Primavera a la Ciutat, una extensió del festival, que se celebrarà del 27 de maig al 2 de juny.