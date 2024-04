L'Atlético s'estavella a Champions: 4-2 a Dortmund i cap a casa

per Pau Arriaga Pérez

L'Atlético de Madrid va quedar eliminat als quarts de final mde la Lliga de Campions 2023-24 a causa de la seva derrota per 4-2 en la seva visita al Borussia Dortmund, que va remuntar el 2-1 de l'anada al Cívitas Metropolità després d'haver respost , gràcies a Marcel Sabitzer, a l'efímera reacció matalassera de la segona part.

Al Signal Iduna Park, de gom a gom, el duel va començar vertiginós. Abans d'arribar al minut 3, César Azpilicueta va justificar la titularitat salvant l'1-0. Després d'un robatori d'Emre Can a camp propi, el Dortmund va muntar un contraatac amb Julian Brandt obrint a la banda esquerra.

Per aquí va córrer Karim Adeyemi més ràpid de Nahuel Molina, va trepitjar l'àrea rival i va centrar ras al punt de penal, on Marcel Sabitzer s'acomoda la pilota amb la destra i va tirar amb l'esquerra; Jan Oblak estava vençut quan va aparèixer Azpilicueta providencial per estirar-se i taponar.

L'Atlético va respondre immediatament, en una pilota llarga d'Axel Witsel que va pentinar Antoine Griezmann i va habilitar Álvaro Morata per marxar en velocitat, gairebé en solitud, cap a la porteria defensada per Gregor Kobel. El número 19 matalasser, davant la ràpida sortida del porter als seus peus, va picar la pilota sense destresa i va enviar fora la rematada.

Ho va tornar a intentar l'equip visitant al 7', gràcies a un xut de Rodrigo De Paul des de la frontal, després de passada de Molina i que va aturar Kobel a mitja altura. El ritme va seguir alt, com va demostrar Brandt en una altra internada pel costat esquerre fins a centrar sense sort arran de terra.

Un cop complert el quart d'hora, Brandt va posar en dificultats Oblak amb un xut amb la dreta i, gairebé a continuació, Adeyemi també va recordar l'arquer eslovè amb una volea de dretes. La possessió de la pilota afavoria els pupils d'Edin Terzic clarament, amb calma fins a fabricar-se una altra ocasió al 27' gràcies a Jadon Sancho per l'extrem esquerre.

La seva assistència al cor de l'àrea no va trobar companys, però el Dortmund va recuperar aviat la pilota i Sabitzer va executar un xut amb dreta des de lluny, que se'n va anar per sobre del travesser. Va ser el preludi del primer gol borusser, obra de Brandt al minut 34 després de dos errors encadenats per Molina al seu carril dret.

Primer va salvar que una pilota sortís per la banda i la va regalar a l'equip local, que va muntar un atac molt amunt. El central Mats Hummels, en línia de tres quarts, va veure Brandt ficar-se per un forat entre el mateix Molina i Witsel, i el va assistir amb un bonic cop de tres dits.

Brandt va donar la pilota, es va perfilar i va disparar per baix amb l'esquerra, batent un Oblak que va provar sense fortuna desviar amb la manyopla. Tot just cinc minuts més tard, el quadro alemany va aconseguir el 2-0 arran d'una altra fallada de Molina. Sense intensitat i perdut en el marcatge, el lateral argentí no es va desfer d'un Ian Maatsen que va trobar camí per entrar a l'àrea.

El lateral borusser va esprintar, va rebre un oportú cop de taló de Sabitzer i va marcar amb un xut amb l'esquerra ras al pal més llunyà. Els pupils de Diego Pablo Simeone patien un déjà vu del que va passar el 29 de febrer a l'Estadi de San Mamés, on una horrible versió en defensa li va costar ser golejat i quedar eliminat a semifinals de la Copa del Rei.

Necessitaven els matalassers aconseguir el descans i ho va aprofitar el 'Cholo' Simeone per fer tres substitucions. Pablo Barrios i Rodrigo Riquelme van rellevar els carrilers i Ángel Correa va reemplaçar a dalt un discret Morata. I precisament Correa va agitar el partit amb dues arribades a l'àrea de Kobel, una per cada banda, que van precedir el 2-1.

En un córner tret al segon pal, Mario Hermoso es va elevar més que ningú i va picar de cap a porteria; Hummels va posar el peu a la trajectòria de la pilota, la va tocar, li va canviar la ruta i, sense voler, va batre el porter. Un autogol que va animar l'Atlético per buscar l'empat, primer amb un xut amb la dreta de De Paul i després amb una oportunitat claríssima de Correa.

Koke Resurrecció, amb més oxigen a la medul·lar gràcies a l'empenta de Riquelme, va filtrar una passada perquè el '10' matalasser es colés a l'esquena de la defensa teutona i es plantés davant de Kobel, com havia fet Morata a la primera meitat. Va voler ajustar tant la rematada que Correa va fallar, però no va afluixar i va trobar premi a la seva insistència al minut 64.

Va arribar a les botes un centre al costat dret de l'àrea aurinegra, va avançar metres i va centrar al costat oposat per a l'arribada de Riquelme, el tret del qual va ser repel·lit per Kobel; Correa estava atent al rebuig, va rematar a la primera, va ser taponat i, ja sí, a la segona va fer de volea el 2-2.

Terzic va reaccionar llavors retirant Adeyemi per confiar en Bynoe-Gittens, i aquí es va forjar el 3-2 al 71'. Brandt va connectar amb Sabitzer, que va centrar el punt de penal i va saltar Füllkrug més que Giménez per rematar de cap amb mestratge gairebé a l'escaire més allunyat. I en un tres i no res, el Dortmund va anotar el 4-2 (min.74) gràcies a un omnipresent Sabitzer.

En una assistència que buscava Füllkrug, Giménez va aclarir tirant-se a terra i això va generar una escletxa en la defensa matalàs. Sabitzer va recollir la pilota a la corona de l'àrea, va perfilar el seu xut amb l'esquerra i amb un copejo sec va fer el gol al cep del pal després de superar diverses cames.

A la desesperada va buscar l'Atlético una altra remuntada, però aquesta vegada sense l'afany precís, i va estar a prop de pagar-lo encara més car. Oblak va evitar el cinquè gol germà en dues ocasions, un xut a boca de canó de Füllkrug i més endavant un xurriagazo de Sabitzer amb l'esquerra des de fora de l'àrea.

Va sortir al camp Saúl Ñíguez a la recta final, però Simeone estava sense plans alternatius que impedissin un altre desastre en el màxim torneig continental. El correcarrers que hi va haver en el temps de descompte, amb diverses substitucions fetes per Terzic, va acabar per tancar el partit i les esperances blanc-i-vermelles de passar a semifinals en aquesta Champions.