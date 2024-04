L'hora de la veritat: el Barça de bàsquet comença les eliminatòries de l'Eurolliga

S'ha acabat la fase regular i això significa una cosa: arriben els play-off , l'hora de la veritat, les trobades en què no hi ha marge d'error. El Barça de Roger Grimau arrenca aquest dimecres 24 d'abril l'eliminatòria de quarts de final de la màxima competició continental de bàsquet, l'Eurolliga. El rival? Olympiacos, dirigit per un vell conegut del club blaugrana, Georgios Bartzokas.

El Palau Blaugrana acull els dos primers partits de la sèrie (al millor de 5), avui i divendres que ve 26. El primer d'aquests xocs es posarà en marxa a les 21:00 i mesurarà el Barça contra un dels equips més a forma d'Europa. Els del Pireu han aconseguit 10 victòries en els darrers 11 partits de la competició europea.

"Espero que el Palau sigui decisiu. Hem estat molt còmodes a casa tota la temporada. Hem fet un balanç boníssim. Ens hem guanyat merescudament el factor pista. Tant de bo el puguem aprofitar. Són partits bonics i és un al·licient gran tenir la gent de el nostre costat", va dir l'entrenat barcelonista a la roda de premsa prèvia al partit.

Pel que fa al valor afegit de tenir Ricky Rubio, ha recordat que el Barça "sempre vol comptar amb els millors". "Ricky des del primer dia ens dóna pau i tranquil·litat, aquest saber fer d'algú que té tanta experiència. És un jugador que ens dóna molt tant en atac com en defensa. Tenir Ricky sempre és positiu" va celebrar.

A nivell de lesions, va celebrar tenir bé l'equip, llest per a aquesta batalla física i tàctica, "Estem bé, físicament bé, amb les petites molèsties que tenim tots, però res significatiu. Estic satisfet, content de ser on som. Estem preparats per competir", va assegurar.

L'entrenador també va destacar la fortalesa defensiva de l'Olympiacos. "Són molt sòlids, sobretot al 5 contra 5. Són físics, col·lapsen la pintura i no et permeten trets fàcils. Són l'equip que millor es passa la pilota en atac, amb molta paciència per trobar les millors opcions", ha assenyalat. "Hem de ser defensivament sòlids per intentar jugar en transició, jugar ràpid i tenir la paciència adequada per trobar el millor tir possible. Ells són bons a l'un contra un", ha afegit.