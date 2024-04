Llum verda al pla britànic per deportar sol·licitants d'asil a Rwanda

per Redacció CatalunyaPress

El Parlament del Regne Unit ha aprovat, dimarts a la matinada 23 d'abril, el pla del Govern per deportar sol·licitants d'asil a Rwanda després de reconèixer el país africà com un destí segur després de mesos de debats i crítiques per part de l'oposició .

Després de la introducció d'una sèrie d'esmenes, la Cambra dels Lords ha votat finalment a favor del pla, que passarà a ser llei després que el rei Carles III atorgui el consentiment real, segons ha publicat la cadena de televisió britànica BBC .

"L'aprovació d'aquesta legislació històrica no és només un pas endavant, sinó un canvi fonamental a l'equació global de la migració", ha destacat el primer ministre del país, Rishi Sunak, segons un comunicat de la seva Oficina.

Sunak ha explicat que el projecte de llei està encaminat a "dissuadir els migrants vulnerables de fer travesses perilloses i trencar el model de negoci de les bandes criminals que els exploten", destacant que no es podran quedar al país aquells que arribin "de forma il·legal".

"La nostra atenció se centra ara a fer enlairar-se els vols, i tinc clar que res s'interposarà en el nostre camí per aconseguir-ho i salvar vides", ha afegit.

Per part seva, el ministre d'Interior del Regne Unit, James Cleverly, ha assegurat que es tracta d'un "moment històric" per aturar les arribades de migrants irregulars a través del Canal de la Manxa.

"La llei impedirà que s'abusi de la justícia utilitzant falses al·legacions de Drets Humans per bloquejar les deportacions", ha afegit al compte de la xarxa social X, abans Twitter.

Alhora, ha destacat que el Parlament britànic ha demostrat ser "sobirà" en rebutjar les mesures provisionals imposades pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que va paralitzar 'in extremis' l'entrada en vigor del projecte de llei al juny.

"Vaig prometre fer el necessari per aclarir el camí per al primer vol i això és el que hem fet. Ara treballem dia a dia perquè els vols s'enlairin", ha afegit.

Unes hores abans, el primer ministre britànic, Rishi Sunak, havia asseverat que els vols de deportacions començarien en menys de tres mesos "passi el que passi".

Regne Unit i Rwanda van signar el desembre del 2023 un tractat amb què Sunak aspirava a resoldre els dubtes que van portar que el Tribunal Suprem britànic anul·lés el pla previ de deportacions, una de les grans promeses 'tories' per combatre el repunt migratori i dissuadir les arribades a través del Canal de la Manxa.

Per la seva banda, l'ONU ha expressat diverses vegades la seva preocupació per l'abast de la mesura i aquest dilluns un grup de relators de les Nacions Unides ha qüestionat el paper de les aerolínies i de les administracions d'aviació civil, advertint que podrien ser considerades "còmplices" de violar el dret internacional si faciliten d'alguna manera les deportacions.

Tot i això, Sunak s'ha mostrat "confiat" sobre la legalitat del nou pla, incidint que respecta les obligacions internacionals del Regne Unit, però ha tornat a lliscar la possibilitat de deslligar-se del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) si adopta algun tipus de decisió sobre això.