La 'sequera' ofega l'economia catalana: Freixenet anuncia ERTE per a 615 treballadors

per Redacció CatalunyaPress

El Grup Freixenet ha presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) per a 615 empleats de Freixenet i Segura Viudas, que preveu activar a partir del maig, a conseqüència de l'"extrema sequera".

En un comunicat, el grup ha assegurat que ha presentat l'ERTE "com a exercici de responsabilitat" per garantir l'operativitat del negoci i preservar l'ocupabilitat.

La companyia ha registrat la mesura davant de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dilluns al migdia, han confirmat fonts governamentals a Europa Press, i l'empresa ha dit que també l'ha traslladat als treballadors.

Freixenet ha sostingut que pateix falta de matèria primera per la sequera impacta al sector des del 2021 i que ha tingut una "especial afectació" a la zona del Penedès (Barcelona).

Així, la companyia ha emmarcat l'ERTE en una causa de "força més gran" i ha assegurat que es tracta d'una mesura excepcional.

Caiguda d'un 40% de la recol·lecció per la sequera

La Denominació d'Origen (DO) Cava informa sobre una disminució del 40% en la recol·lecció de matèria primera durant la darrera collita, amb repercussions significatives per a la indústria vinícola.

Les darreres dades proporcionades per la Denominació d'Origen (DO) Cava han revelat una preocupant disminució del 40% en la recol·lecció de matèria primera durant la darrera collita, una xifra que ha superat en gairebé deu punts la mitjana nacional a Espanya. Des de Freixenet, una de les principals empreses del sector, s'ha reportat que a la zona del Penedès específicament la reducció ha estat encara més pronunciada, arribant al 45%.

El president del consell regulador del cava, Javier Pagés, ha expressat la seva inquietud respecte als efectes climatològics i l'escassetat de matèria primera, i ha advertit sobre les possibles conseqüències per a l'oferta del producte. Aquesta situació s'ha agreujat per l'alta demanda mundial de cava, cosa que ha plantejat un desafiament addicional per satisfer-la adequadament a curt termini.

La decisió de Freixenet, que representa gairebé la meitat del que ha facturat el sector del cava, ha donat compte de la dimensió del problema. "Veient que la demanda mundial de cava està en auge i que no hem pogut produir prou ampolles per satisfer-la adequadament a curt termini, la situació és realment complicada a tots els nivells", va advertir la setmana passada Freixenet, que, malgrat formar part d'una multinacional alemanya des que es va aliar amb Henkell el 2018, ha estat igualment lligada a les normes del consell regulador del cava, cosa que l'ha obligat a treballar amb determinades quantitats de raïm procedent de Catalunya. D'aquesta manera, ara tot queda pendent que la plantilla i la Generalitat validin la proposta.