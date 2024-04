Madrid i Manchester City empaten (3-3) en una oda al futbol ofensiu

El Reial Madrid i el Manchester City van empatar (3-3) aquest dimarts en el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, en un autèntic espectacle ofensiu i de caràcter dels dos equips, que ajornen la decisió de l'eliminatòria a la tornada a l'Etihad, després d'un duel amb gols de Camavinga, Rodrygo i Valverde als locals, i de Bernardo Silva, Foden i Gvardiol per als anglesos.

Els blancs van aprofitar la seva pegada a la primera part i van saber sobreposar-se al matiner tant del centrecampista portuguès, remuntant en només dos minuts. Primer Camavinga i després Rodrygo van establir l'estat d'eufòria a un Bernabéu que va creure. Però el City no vendria la seva derrota barata, i va saber tenir paciència, sense un Haaland neutralitzat per Rüdiger, refugiant-se en els centelleigs de Foden i Gvardiol en una segona part molt cityzen .

Amb els canvis, el Reial Madrid va millorar i va saber fonamentar un 3-3 definitiu, almenys a l'anada, gràcies a una volea precisa i contundent de Valverde quan es fregava el minut 80. Aquest empat en un espectacle dels dos conjunts deixa tot obert per a la tornada en terreny anglès el proper dimecres 17 d'abril.

El matx va arrencar amb el pitjor guió possible per al Reial Madrid en uns quarts de final de la Champions. Quan tot just havia xiulat l'inici l'àrbitre, el City va recuperar una pilota i va sortir ràpid a les botes de Grealish, davant el qual va cometre falta un aviat amonestat Tchouameni. I va ser llavors quan Bernardo Silva va inventar una genialitat per sorprendre un Lunin que va poder més al pal per fer el 0-1 i congelar l'ambient de caldera amb què el Bernabéu va rebre els seus.

El Reial Madrid es va refer amb un parell d'acostaments perillosos, error de Rodri a la sortida mitjançant, i embotellant els de Guardiola, als quals no els costava filar cap jugada amb sentit. En una d'aquestes, Grealish va servir una bona pilota a Haaland dins l'àrea, però el meta ucraïnès es va mantenir firma i la va treure amb fermesa.

Els 'citizen' van gaudir del control de la pilota els primers deu minuts, encara que la seva amenaça es va temperar, i en una de les ocasions que els d'Ancelotti van gaudir d'una llarga combinació que va tenir premi. Eduardo Camavinga va rebre tirat a la dreta i va ocultar amb una passada avançada per perfilar-se i colpejar amb l'esquerra, amb la fortuna que un dels centrals la va desviar, igualant el gol visitant al primer xut a porta dels blancs.

L'1-1 va encendre el Reial Madrid, que un minut després va capgirar el partit, amb l'ajuda d'aquesta atmosfera típica de la Champions i de l'èxtasi de la grada. Vinícius va veure el desmarcament de Rodrygo per l'esquerra a l'espai i li va servir una pilota perfecta que el paulista va aprofitar a l'u contra un, amb un toc subtil que va batre per ras Ortega. El conjunt madridista es va posar per davant, quan el partit semblava anar per altres camins, desafiant novament el guió previst.

El marcador va desajustar un City amb menys control i que no trobava la seva brúixola Rodri, mentre el Reial Madrid creixia jugada a jugada, esperonat per un entregat públic a cada jugada reeixida. Les possessions dels anglesos resultaven estèrils, i els pupils d'Ancelotti controlaven bé la situació, estirant-se amb alguna urpada a la contra de Rodrygo fàcil per a Ortega.

Amb la primera part ja agonitzant, el City va poder empatar després d'una gran combinació que va culminar Grealish, encara que el va disparar el va tapar un entonat Tchouameni. Com a resposta, els blancs van sortir ràpid en només tres tocs per l'esquerra, 'Vini' va frenar a l'àrea per donar-la plàcida a Rodrygo, que va disparar molt potent, però desviat, i amb el Bernabéu dret. Intercanvi de cops que no va moure el marcador en una primera part que va acabar amb polèmica, al protestar Rodrygo un cop de colze d'Akanji que l'àrbitre no va sancionar.

Després del pas per vestidors, Grealish va ser el primer a intentar provar Lunin des de l'esquerra, amb un xut molt alt. El City va arrencar millor, encara que dins aquesta calma tensa que ja va aprofitar a l'inici del partit. I així va passar, el conjunt cityzen va errar a la sortida de pilota, amb la fortuna per als locals que l'esfèric li va caure a Bellingham, que amb dues retallades va assecar Rúben Dias, encara que el seu xut se'n va anar lluny del pal.

Poc després, abans de l'hora de joc, li va replicar Vinícius en recollir un bon enviament profund de Rodrygo en carrera, sense clarividència a l'hora de definir i enviant als llimbs una bona ocasió per ampliar l'avantatge i establir la tranquil·litat al Bernabéu. Va ser el City el que es va centrar a no perdre els nervis i madurar més les jugades, amb possessions llargues i sense risc.

El Reial Madrid va perdre ullal, recolzat també al marcador a favor, i només refugiat en la verticalitat de 'Vini' i Rodrygo. Els d'Ancelotti reculaven cada cop més, i van veure com en una de les seves defenses en bloc sota Foden, recollint una passada de Stones, es va treure del barret de copa un xut tan potent com precís a l'escaire dret de la porteria madridista. De nou, empat i situació una mica més perillosa per als locals, amb un City una mica més còmode.

La millora dels anglesos es va confirmar amb el 2-3, com l'anterior, amb un xut llunyà. En aquesta ocasió va ser Gvardiol el que va sorprendre per l'esquerra, després d'una internada de Grealish, per colpejar la pilota amb la cama dreta, impossible per a Lunin. Gerro d'aigua freda per a un Bernabéu que no perdia el fe al seu equip, ja amb Brahim i Modric al camp com a revulsius.

I sembla que van sorgir efecte, encara que en una jugada aïllada. En una altra sortida ràpida, l'únic arma en el partit dels blancs, Modric va iniciar una bona conducció, va veure Vinícius a l'esquerra, que de primeres va servir per dalt per a un Valverde que no s'ho va pensar per convertir una plàstica volea i fer la seva primer gol el 2024 ia la Champions. Com a la primera part, el gol va donar ales i oxigen als locals, que es van estirar a la gespa i van creure en una recta final sense gaires ocasions.