Les taxes de càncer es disparen entre els joves per 'envelliment accelerat'

L'envelliment accelerat (quan l'edat biològica d'una persona és més gran que la seva edat cronològica) podria augmentar el risc de tumors cancerosos, ha alertat un estudi publicat per l'Associació Nord-americana per a la Investigació del Càncer (AACR).

"Històricament, tant el càncer com l'envelliment s'han vist principalment com a preocupacions per a les poblacions de més edat", ha explicat a Fox News Digital Ruiyi Tian, ​​estudiant de postgrau de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington a St. Louis i un dels investigadors de lestudi.

"La comprensió que el càncer, i ara l'envelliment, s'estan convertint en problemes importants per a la demografia més jove les últimes dècades va ser inesperada", ha afegit.

A l'estudi, els diagnòstics en pacients menors de 55 anys es van considerar càncers d'aparició primerenca. Els investigadors van analitzar dades de 148.724 persones utilitzant la base de dades del Biobanc del Regne Unit. Van estimar l'edat biològica de cada persona utilitzant nou biomarcadors a la sang i després la van comparar amb la seva edat cronològica.

Aquells amb una edat biològica més alta tenien un 42% més de risc de càncer de pulmó d'aparició primerenca, eren un 22% més propensos a patir càncer gastrointestinal d'aparició primerenca i tenien un risc 36% més gran de càncer d'úter d'aparició primerenca.

Els investigadors també van determinar que les persones nascudes després del 1965 tenien un 17% més de probabilitats d'experimentar un envelliment accelerat que les nascudes en dècades anteriors.

"Les principals troballes ressalten que l'envelliment accelerat és cada vegada més prevalent entre cohorts de naixement successives, cosa que podria servir com un factor de risc crucial o mediador de diversos factors de risc ambientals i relacionats amb l'estil de vida que condueixen al càncer d'aparició primerenca", ha afirmat Tian en declaracions a Fox News. Digital.

"Aquest descobriment ens desafia a reconsiderar les causes subjacents de la creixent incidència de càncers d'aparició primerenca entre les noves generacions. L'esperança és que aquestes troballes condueixin a intervencions per frenar l'envelliment biològic com una nova via per a la prevenció del càncer", ha afegit l'autor de l'estudi.

En estudis futurs, l'equip de recerca treballarà per determinar els factors que impulsen l'envelliment accelerat i els primers càncers d'aparició, cosa que ajudarà amb el desenvolupament d'estratègies de prevenció del càncer més personalitzades, segons expliquen en un comunicat de premsa.

Una limitació de l'estudi és que tots els participants eren del Regne Unit, han assenyalat els autors. "Per tant, les nostres troballes poden no generalitzar-se directament a poblacions d'altres països o grups minoritaris racials i ètnics no representats en la cohort", matisen.

La diferència entre edat biològica i temporal

El Dr. Brett Osborn, neuròleg de Florida i expert en longevitat, sol analitzar el concepte d'envelliment accelerat amb els pacients.

"El fet que una persona tingui 40 anys cronològicament no vol dir que tingui 40 anys bioquímicament", explica Osborn, que no va participar en la nova investigació, a Fox News Digital.

"En altres paraules, hi pot haver una diferència en l'edat de cadascú - és a dir, quant de temps han estat en aquesta terra - i la salut bioquímica interna del cos, o la manca d'ella", afegeix.

A la clínica d'Osborn, mesura l'edat biològica dels pacients per ajudar a mesurar el risc de malalties relacionades amb l'edat.

"En general, com més gran és cronològicament una persona, més grans són les possibilitats de desenvolupar malalties com càncer, diabetis, atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars- Aquest és el cas similar si l'edat biològica d'una persona és més gran que la seva edat biològica calculada, cosa que significa que està envellint a un ritme accelerat en relació amb la seva edat cronològica. El seu rellotge, en essència, corre més ràpid", conclou.

