Un meteorit capaç de destuir un continent podria impactar contra la Terra el 2024

Un enorme asteroide podria estar en curs de col·lisió amb la Terra a finals d'aquest any i acabar amb la vida tal com la coneixem, però la NASA no està segura d'on és.

Anomenada 2007 FT3, la roca espacial de 300 metres va ser descoberta durant poc més d'un dia fa 16 anys abans que el seu senyal es tornés massa feble i desaparegués. Oficialment anomenat asteroide perdut, va ser observat el temps suficient perquè els científics determinessin la seva òrbita i qualsevol punt potencial en què podria impactar el nostre planeta.

El Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra de la NASA va identificar dotzenes d'impactes potencials, inclòs un el 5 d'octubre de 2024.

L'asteroide 2007 FT3 és prou gran per desfermar la força de 2.600 milions de tones de TNT; no prou per enviar-nos al camí dels dinosaures, però sí prou dolent per acabar amb un continent.

Un portaveu de la NASA va dir a l'Standard: “No es coneixen amenaces d'impacte d'asteroides a la Terra en cap moment del proper segle. La NASA i els seus socis observen diligentment els cels per trobar, rastrejar i classificar asteroides i objectes propers a la Terra (NEO), inclosos els que es puguin acostar a la Terra.

Encara que pesar 54 milions de tones i pesar més de 1.000 sona aterridor, en escales còsmiques és diminut. Els experts creuen que l'asteroide que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys tenia al voltant de deu quilòmetres d'ample, prop d'un bilió de tones i va xocar a una velocitat al voltant de 72.000 quilòmetres per hora. La força de l'explosió va ser de prop de 10 mil milions de bombes atòmiques.

Es creu que va xocar contra la Terra a gairebé 40 quilòmetres del port de la Península de Yucatán a Mèxic. El cràter resultant té més de 185 quilòmetres d'amplada i 30 quilòmetres de profunditat. La meitat està sota l'aigua i la resta coberta per la selva tropical. Va exercir un paper important en l'extinció del Cretaci-Paleogen, que va erradicar gairebé les tres quartes parts de les espècies de plantes i animals, inclosos els animals terrestres més grans de la història. Alguns van ser cremats vius o ofegats, però la majoria van morir de gana a causa dels efectes adversos del fort meteorit.

Va tenir conseqüències globals, llençant enormes quantitats de pols, sofre i diòxid de carboni a l'atmosfera. La pols i el sofre van formar un núvol que reflectia la llum del sol i reduïa dràsticament la temperatura de la Terra. Un estudi basat en estimacions anteriors va suggerir que va reduir les temperatures de la superfície fins a 26 ° C. Les temperatures sota zero van persistir durant almenys tres anys i possiblement van durar dècades.