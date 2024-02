Quines novetats ha aportat Telefónica al MWC?

per Redacció CatalunyaPress

Els aficionats de l'esport ho podran viure com mai abans ho havien fet. Telefónica ha incorporat la realitat augmentada en un partit real de bàsquet.

Mitjançant unes ulleres de realitat virtual, els seguidors podran accedir a estadístiques, tornar a veure jugades i tenir una visió 360 de la pista.

Aquesta és una de les propostes que la companyia ha presentat al MWC. Es tracta de Telèfonica Open Gateway, una nova experiència que revoluciona les capacitats de la xarxa. Els videojocs entren en una nova dimensió gràcies a la tecnologia.

A la vista i l'oïda, ara cal sumar-hi el sentit del tacte. Els apassionats dels jocs virtuals podran sentir l'impacte d'una pilota al seu propi cos.

Telefónica Edge Haptic Arena és una experiència que uneix realitat estesa, 5G i els avantatges de l'Edge i la tecnologia hàptica.

Telefónica també ha presentat solucions tecnològiques per a un procés industrial automatitzat, digitalitzat i securitzat. Smart Industry:Leading the changing és la demostració que la companyia ha presentat al MWC on un braç robòtic a través d'un procés automatitzat d'impressió és capaç de serigrafiar fusta.

Telefónica celebra aquest any el centenari i l'MWC ha suposat el tret de sortida dels seus actes commemoratius.