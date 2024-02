Mor el llegendari entrenador portuguès Artur Jorge

L'entrenador portuguès Artur Jorge ha mort aquest dijous 22 de febrer als 78 anys. El preparador va fer història portant el FC Porto a guanyar la Copa d'Europa del 1987, en què va ser el primer triomf continental per als Dracs.

Després va tenir una petita experiència (de 3 mesos) a Espanya als comandaments del Tenerife a la temporada 1997-1998.

La seva trajectòria a les banquetes és molt llarga i més ressenyable que la seva carrera com a jugador. Va dirigir a la selecció de Suïssa; al PSG entre 1991 i 1994 i va ser un entrenador recurrent per agafar els comandaments de la selecció de Portugal quan les coses anaven malament.

No obstant, va ser al Porto on es va consagrar; a l'Estadi Do Dragao va estar en 2 etapes: la primera entre 1984 i 1987, va ser la més reeixida on va aconseguir dues lligues portugueses i el gran triomf a la Copa d'Europa del 1987 (2-1, a la final davant el Bayern Munic) . Tornaria al club blanc-i-blau entre 1989 i 1991.

Després d'això es va convertir en un autèntic rodamón, entrenant pràcticament a tots els racons del planeta.

De fet, va dirigir a Aràbia Saudita a principis de la dècada dels 2000, quan la lliga estava lluny de tenir el glamur que té actualment.

Condols del Porto

El club on es va convertir en un entrenador arxiconegut ha reaccionat a la tràgica notícia. Amb una publicació a les seves xarxes socials li ha volgut recordar amb afecte.

"El FC Porto està de dol per la pèrdua d'una de les figures més grans de la seva història. Artur Jorge va morir als 78 anys", van escriure a X. "Un pioner de les distincions del FC Porto", va afegir el club portuguès.