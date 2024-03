L'ONU tria Aràbia Saudita per liderar el fòrum sobre drets de les dones

No és broma. Aràbia Saudita ha estat escollida presidenta de la comissió de l'ONU que se suposa que ha de promoure la igualtat de gènere i empoderar les dones a tot el món. El país àrab ha passat els filtres després de presentar una candidatura sense oposició al lideratge que sí que ha estat condemnada per grups de drets humans a causa de l'historial “abismal” del regne en matèria de drets de les dones.

L'ambaixador saudita davant l'ONU, Abdulaziz Alwasil, va ser elegit president de la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW), per “aclamació” dimecres, ja que no hi va haver candidats rivals ni dissensos a la reunió anual de la CSW a Nova York. .

Alwasil va rebre el suport del grup d'estats d'Àsia i el Pacífic que integren la comissió. Quan el president sortint, l'enviat filipí davant l'ONU, Antonio Manuel Lagdameo, va preguntar als 45 membres si tenien alguna objecció, es va fer silenci a la cambra.

Normalment un país ocupa la presidència durant dos anys, però les Filipines van ser pressionades per altres membres del grup d'Àsia per dividir el seu mandat i traspassar el lloc a un altre país després d'un any. S'esperava que Bangla Desh assumís el poder, però ja avançat el procés, Aràbia Saudita va intervenir i va pressionar per ocupar la presidència, en el que es considera àmpliament com un intent de polir la imatge del regne.

Els grups de drets humans van assenyalar ràpidament la ironia que la CSW estigui dirigida per un país on la bretxa entre els drets d'homes i dones, fins i tot en el paper, és tan àmplia.

Sherine Tadros, cap de l'oficina d'Amnistia Internacional a Nova York, va assenyalar que l'Aràbia Saudita ocuparà la presidència el proper any, al 30è aniversari de la Declaració de Beijing, un pla històric per promoure els drets de les dones a nivell mundial.

"Quinvol que estigui a la presidència, que ara és Aràbia Saudita, està en una posició clau per influir en la planificació, les decisions, el balanç i la mirada cap al futur, en un any crític per a la comissió", va dir Tadros. “Aràbia Saudita està ara al comandament, però el seu propi historial en matèria de drets de les dones és abismal i és molt lluny del mandat de la comissió”, va afegir.