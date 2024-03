El pantà d'Oliana, estabilitzat després de mesos de sequera

per Redacció CatalunyaPress

Enmig d´un preocupant període de sequera a Catalunya, el pantà d´Oliana, a la comarca de l´Alt Urgell, comença a mostrar una certa estabilització. Després de les precipitacions de la darrera setmana a la zona, l'embassament ha recuperat part de la capacitat habitual.

És una gran notícia per a un cos daigua que va estar en hores molt baixes recentment. Ha estat en estat d'emergència i s'ha d'adherir a la política de restriccions d'ús de l'aigua. El mes de setembre passat només tenia un 32% d'aigua. En canvi, ara ja ha arribat al 66%. És, de fet, un dels pantans de la comunitat en millor estat actualment quant a volum.

Si bé aquesta millora és una gran notícia per a la zona, les autoritats continuaran controlant, amb la prudència i l'obligació de mantenir un subministrament adequat d'aigua al pantà d'Oliana.

El pantà d'Oliana, ubicat entre els municipis d'Oliana i Peramola, és una font important d'abastament d'aigua a la regió. Construït per les Forces Hidroelèctriques del Segre, aprofita el Grau d'Oliana, una formació rocosa que salva un desnivell.

Les restriccions per sequera a Catalunya

Les restriccions per sequera a Catalunya han experimentat recentment canvis significatius, flexibilitzant algunes mesures i establint noves regulacions. Ara es permet l'ús d'aigua freàtica o regenerada per al reg de jardins i camps esportius en emergències, així com l'ompliment parcial de piscines cobertes i públiques registrades, sempre que s'hi apliquin mesures d'estalvi compensatòries.

D'altra banda, s'han prohibit les dutxes a les platges i les instal·lacions esportives (durant la fase d'emergència III) i s'han establert limitacions temporals per a la posada en marxa de noves activitats que requereixin un ús significatiu d'aigua.