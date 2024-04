El Papa demana no cedir a ''la lògica de la guerra'' a l'Orient Mitjà

El Papa ha demanat no cedir a "la lògica de la guerra" a l'Orient Mitjà després de demanar que cessi la violència entre Israel i Palestina i sempre prevalgui el diàleg i la diplomàcia.

"També segueixo amb preocupació i dolor la situació a l'Orient Mitjà. Renovo la meva crida a no cedir a la lògica de la pretensió bèl·lica, sinó a prevaler en els camins del diàleg i de la diplomàcia, que tant poden fer. Reso cada dia per la pau a Palestina i Israel i espero que aquests dos pobles puguin deixar aviat de patir", ha explicat Francisco.

Després de resar el Regina Caeli, el Papa també ha instat a no oblidar "la turmentada Ucraïna que tant pateix per la guerra".

De la mateixa manera, el Pontífex ha demanat reflexionar sobre la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, que ha definit com una oportunitat "per redescobrir l´Església com a comunitat caracteritzada per una polifonia de carismes i vocacions al servei de l´Evangeli".

Finalment, ha recordat el sacerdot italià Matteo Pettinari, missioner mort fa uns dies a Costa d'Ivori, on feia 13 anys.