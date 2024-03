El pas endavant d'Iberdrola: produirà hidrogen verd

per Redacció CatalunyaPress

Iberdrola ha rebut d'AENOR el certificat segons la Norma internacional UNE-EN ISO 14001 de sistemes de gestió ambiental per a la gestió de la producció d'hidrogen d'origen renovable a la planta de Barcelona.

Es tracta de la primera instal·lació comercial de producció i dispensació d'hidrogen renovable a Espanya, que utilitzen tant els autobusos de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) com altres flotes i indústries del polígon de la Zona Franca, on està ubicada.

La certificació segons la Norma UNE-EN ISO 14001 és la més estesa a tot el món per demostrar una correcta gestió ambiental, i constata que Iberdrola ha implantat en aquestes instal·lacions un sistema de gestió que l'ajuda a prevenir els impactes ambientals utilitzant els mitjans necessaris per evitar-los, reduir-los o controlar-los, sempre en equilibri amb la racionalitat socioeconòmica, apostant per la millora contínua.

Els beneficis d'aquesta certificació es poden resumir en tres: transmet compromís de manera directa i creïble; s'obtenen beneficis econòmics per l'optimització del consum d'energia, primeres matèries i aigua per la millora dels processos; i redueix riscos legals.

Nicolás Henríquez, director de Desenvolupament de Negoci d'AENOR, va lliurar el certificat a Iban Molina, director d'Hidrogen verd d'Iberdrola España. Segons Nicolás Henríquez “Iberdrola té al seu ADN un compromís real amb la sostenibilitat i el certificat que avui lliurem n'és bon exemple.

Amb aquest, ja són 10 els certificats ISO 14001 que AENOR ha concedit a la companyia per a diferents activitats, reconeixent així les bones pràctiques en matèria ambiental”.

Segons Iban Molina “aquest certificat mostra el treball emprès tenint en compte la sostenibilitat i la gestió ambiental, a més del compromís de la companyia amb la descarbonització però també amb la cura i la protecció de tota la cadena i els clients”.

Per concedir aquest certificat l'equip auditor d'AENOR ha valorat, entre altres qüestions, l'excel·lent estat d'ordre i neteja de la planta de producció, així com el rigorós i profund coneixement legal de la planta.