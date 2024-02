Un pastor dels EUA defensa els homes que violen dones amb pantalons curts

per Redacció CatalunyaPress

Un pastor de Carolina del Nord ha estat criticat per un sermó en què va suggerir que les dones que usen pantalons curts mereixen ser violades, dient que absoldria un sospitós "perquè un home és un home".

El reverend Bobby Leonard va ser vist en un vídeo fent els impactants comentaris al Tabernacle Bíblic Baptista a Monroe, va informar WBTV .

Al clip, que recentment es va tornar viral, Leonard parla amb la congregació sobre quantes dones usen pantalons curts en lloc de vestits o pantalons.

“Hi ha més dones que van a aquests llocs amb pantalons curts que dones amb pantalons i vestits juntes”, diu.

“Jo dic que si et vesteixes així i et violen, i jo sóc al jurat, ell quedarà lliure. No t'agrada, oi? Tot i que tinc raó. Tinc raó perquè un home és un home”, afegeix.

El vídeo ha estat vist milions de vegades i ha provocat una reacció violenta. Moltes persones a les xarxes socials van qualificar les seves paraules de “vergonyoses”, “repugnants” i “perilloses”.

La periodista de recerca cristiana Julie Roys ha compartit el missatge del pastor per conscienciar la població sobre el que està passant a casa de Déu.

“Sí, un home és un home, no pas un animal. I ELL és responsable de controlar-se a si mateix. Aquest pastor necessita dimitir”, ha assegurat Roys a X.

"Vull dir, simplement no podia creure que un pastor realment pensés aquestes coses, i molt menys les digués en veu alta en un sermó", ha afegit.

“Hi ha hagut tantes víctimes de missatges com aquest. I han vist el perill que pot tenir a la comunitat. I llavors ho vaig voler publicar per dir: 'escolta, això no és fa 50 anys, això és ara'. Els pastors estan dient això ara i cal afrontar-ho”, ha sentenciat Roys.

Ara molts demanen la dimissió del pastor, que s'ha atrinxerat a l'Església buscant el perdó.