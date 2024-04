Pedri revela quins han estat els partits més importants de la seva carrera

El centrecampista del FC Barcelona Pedri González va confessar que el duel d'aquest dimarts davant el PSG francès que els pot donar el bitllet per a les semifinals de la Lliga de Campions és un dels dos partits "més importants" de la seva carrera amb les semifinals de l'Eurocopa del 2021 davant Itàlia, i va afirmar que han de ser "prudents" per la qualitat i l'estil del rival malgrat l'avantatge que els dóna el 2-3 de París.

"Sí, crec que sí. Tant aquest amb el Barça, amb el club dels meus somnis, com les semifinals a l'Eurocopa (del 2021), crec que són els dos partits més importants que he tingut fins ara. Espero que vinguin molts més , però sí, és clar", va expressar Pedri en roda de premsa.

El canari creu que "sobretot l'afició es mereix" aquest pas a les semifinals de la Champions. "Fa molt temps que volem brindar-lo aquestes nits a Barcelona i crec que ens ajudaran a portar l'equip a la semifinal", va advertir.

"Feia temps que no estàvem en aquesta situació i sortirem al camp a deixar-nos la pell, a intentar donar-los aquesta passada a semifinals i poder celebrar tots junts aquí a casa", ha afegit.

L'internacional acaba de sortir d'una nova lesió, però va confessar que té "la sort" que quan surt al camp a jugar no pensa "en les lesions" que ja ha patit a la seva carrera.

"Per exemple, la passada de l'altre dia (a Raphinha a París) s'assemblava a l'acció en què em vaig lesionar a San Mamés. Dins del camp no hi penso gaire i estic al màxim que hi puc estar, amb moltíssimes ganes i crec que les ganes i la il·lusió supleixen tota la resta", va admetre, confirmant que no ha necessitat treballar aquest aspecte a nivell psicològic.

"Crec que l'equip té moltes ganes moltíssima il·lusió d'afrontar un partit tan important com amb el que tenim i personal vinc d'un no bon moment personal amb moltes lesions, però tenia moltes ganes de tornar, ho vaig poder fer a París i vaig tenir uns minuts contra el Cadis i tinc moltes ganes d'aquest partit", va afegir Pedri.

Aquest es veu “amb força i sobretot amb ganes” per a aquest xoc on “tothom vol jugar i quants més minuts, millor”.

"Jo sempre he dit que prefereixo igual jugar 80 i donar al cent per cent, així que ho que em doni, ho donaré tot dins del camp i quan ja no pugui més demanar el canvi perquè entri un altre", ha remarcat.

En aquest sentit, al canari no li importa jugar més endarrerit o més avançat perquè a tots dos llocs se sent "molt còmode".

"A la base toques molta més pilota i participes molt més en el joc i pots ajudar l'equip a crear el joc, ia dalt estàs més per a l'última passada i per definir", ha detallat.

"Alguna cosa ha hagut d'influir l'anunci de Xavi"

El migcampista blaugrana no amaga que l'anunci de Xavi Hernández de deixar la banqueta a final d'aquesta temporada “ha hagut d'influir alguna cosa” perquè des d'aquell moment han agafat “una ratxa molt llarga”.

"Però sobretot crec que hem millorat a les porteries a zero, en ser més forts i contundents enrere, crec que aquesta és una de les coses que marquen la diferència a l'hora de guanyar els partits", ha comentat.

A més, considera que han sabut refer-se a les lesions que han tingut, cosa que demostra que són "una plantilla molt completa".

"Hi ha jugadors que surten, fem rotacions i seguim guanyant i crec que és el més important, ser un grup, una família, estar units en aquells moments que ens estrenyen les lesions. Vam tenir un moment que teníem molts lesionats, però vam saber seguir cap a endavant", va celebrar.

Durant l'entrenament previ, la plantilla va rebre suport en persona del president Joan Laporta. "Ens ha dit que ens deixem la pell, que sabia que ho faríem i que sortíssim amb ganes a donar-li una alegria a la nostra afició", va explicar.

Pedri veu que el Barça i el PSG "són dos equips molt igualats que busquen una manera de jugar semblant" i que "intenten sortir a agafar la pilota", i per això augura "un partit bonic per a l'espectador".

"Cal ser prudent perquè el PSG no ve a Barcelona a regalar-nos res, vindrà amb tot ia intentar capgirar-lo, més coneixent el seu entrenador. Hem de sortir com si no hagués aquest avantatge, sortir a menjar-nos al PSG", va advertir. I és que el mitjà espera “sobretot un partit molt intens”.

"Sortiran amb tot, a pressionar-nos a dalt perquè és el seu estil, ia tenir la pilota. Nosaltres volem fer el mateix perquè els dos equips no estan tan còmodes quan no la tenen, així que crec que qui tingui la pilota es farà amb el partit i esperem tenir-ho nosaltres", va declarar.

El centrecampista sap igualment de la importància de "guanyar tots els duels" i espera que "no es notin" les baixes dels sancionats Christensen i Sergi Roberto, mentre que té clar la importància de tornar a controlar Kylian Mbappé per al que va demanar principalment "tenir la pilota".

"Crec que quan tens tu la pilota, prioritzes que no et facin amb ocasions i que no puguin rebre sols en un per a un perquè aquests jugadors, no només Kylian, també Ousmane (Dembélé) és un jugador determinant i Barcola, són molt bons a aquests uns per uns i hem d'intentar aturar-los de la millor manera possible”, va demanar.

El blaugrana tampoc oblida que han de millorar "mentalment" quan els passa com a l'anada quan van rebre dos gols molt ràpids.

"Moltes vegades als partits ens passava que ens marcaven un gol i ens quedàvem uns 10-15 minuts dubtant. A París crec que ens va tornar a passar i són coses que hem de seguir millorant", ha apuntat.

Elogis a Gündogan i Cubarsí

"Som joves i és clar que és una de les coses que millorarem amb el temps, però el millor és que a París li vam saber capgirar, remar contracorrent i saber treure'l en aquests moments és el més complicat, sobretot en un estadi que pressionava molt. Crec que tenim molt mèrit del que vam fer ia intentar que no ens passi, que no ens posem per sota i no hàgim de fer-ho una altra vegada”, va afegir.

Preguntat per Ilkay Gündogan, el va qualificar de "jugador espectacular". "És un jugador que tots els primers controls, les primeres passades, els fa bé i és un gust la veritat jugar amb ell. Aprenc molt sobretot als entrenaments, que molta gent no veu això, però aquí és on realment s'aprèn de Gündogan. Als partits ens està ajudant i porta uns números espectaculars, estic molt content de tenir-lo al costat”, va subratllar.

Halagos que també va rebre el jove Pau Cubarsí. "A mi personalment m'encanta, és un plaer tenir-lo a l'equip i bé, sí, sorprèn. Crec que amb 17 anys jo no havia vist un central amb aquestes característiques, amb aquesta tranquil·litat a la sortida de pilota, ia més als duels és difícil veure'l perdre'n un.

Finalment, Pedri va reconèixer que per a ell "ser més culer era difícil" malgrat el que va significar el recordat 6-1 davant el PSG del 2017 i que no pensa en un futur lluny del seu actual equip on està "molt tranquil i molt content aquí ". "Sé que el Barça mantindrà el que hem parlat", va dir.