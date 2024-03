Publicada una altra aventura del Talp Felip sobre la història dels JJOO

per Redacció CatalunyaPress

L'escriptor Martí Gironell i la il·lustradora Coaner Codina acaben de publicar una nova aventura del personatge 'Talp Felip', aquesta vegada sobre els Jocs Olímpics, coincidint amb els que se celebraran aquest any a París.

A 'Un talp als Jocs Olímpics' (editorial Estrella Polar), el protagonista s'emporta els nens Quim i Pep a la ciutat dels primers Jocs l'any 396 aC, Olímpia, on coneixen la primera campiona olímpica, Cynisca.

El final del llibre en paper, adreçat a nens de 3 a 5 anys, inclou una retallable sorpresa per als lectors, tot i que també hi ha edició electrònica de l'aventura.

Aquest és el quart llibre sobre el personatge, després d''Un talp al meu jardí', 'Un talp a l'Antic Egipte' i 'Un talp a l'Antiga Roma', amb un fons educatiu.

Martí Gironell, llicenciat en Filologia Anglesa i en Periodisme, ha treballat com a periodista i segueix col·laborant en mitjans de comunicació a més de ser escriptor, amb llibres traduïts a diversos idiomes i entre els quals destaquen 'El pont dels jueus' (2007), 'La venjança del bandoler' (Premi Nèstor Luján 2008), 'La força d'un destí' (Premi Ramon Llull 2018) i 'El fabricant de records' (Premi Prudenci Bertrana 2022).

Coaner Codina, que també és professora, va fundar el 2011 un estudi de direcció d'art, comunicació visual i il·lustració; ha col·laborat en títols de literatura infantil, com 'Una mà de contes', 'Batiscaf al mar', 'Batiscaf als núvols', 'A Sebastià i el mar', 'El meu Primer Vers' i 'La ventafocs', i ha guanyat diversos premis individuals i col·lectius, com els Laus, Anuària Pro i Art Directors Club of Europe.