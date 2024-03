La pujada de preu que patirà la bombona de butà a partir del 19 de març

per Redacció CatalunyaPress

El preu màxim de venda al públic de la bombona de butà pujarà un 4,91% a partir d'aquest dimarts 19 de març, fins a 16,67 euros, al tercer repunt del preu després que s'encadenessin sis bimestres consecutius de baixades , segons una resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Aquesta revisió bimestral es calcula en funció del cost de la matèria primera (propà i butà) als mercats internacionals, així com del cost dels nòlits (transport) i l'evolució del tipus de canvi euro dòlar. D'altra banda, aquesta revisió del preu, a l'alça oa la baixa, està limitada al 5%, acumulant-se l'excés o el defecte de preu per aplicar-los en posteriors revisions.

En concret, l'increment d'aquesta darrera revisió es deu principalment a l'elevat augment de la cotització de les matèries primeres (+4,88%), així com a la lleu depreciació que l'euro ha viscut davant el dòlar (-0,05%) en els dos últims mesos, tot i que no ha estat superior gràcies a la forta caiguda registrada en cost dels nòlits (-47%), segons han indicat a Europa Press en fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasats (GLP) en envasos d'entre 8 i 20 quilograms –la tradicional bombona de butà– no està liberalitzat. El seu valor es revisa bimestralment el tercer dimarts del mes, per Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines.