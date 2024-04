Quatre alemanys detinguts per celebrar l'aniversari de Hitler a casa d'Àustria

Quatre alemanys van ser sorpresos dipositant roses blanques en memòria d'Adolf Hitler a la casa on va néixer el dictador nazi a l'oest d'Àustria a l'aniversari del seu naixement, i un va fer la salutació hitleriana mentre posaven per fer-se fotografies, va dir la policia.

Hitler va néixer el 20 d'abril de 1889 a Braunau am Inn. Després de llargues discussions sobre el futur de la casa on va néixer, l'any passat van començar les obres per convertir-la en una comissaria de policia, un projecte orientat a fer-la poc atractiva com a lloc de pelegrinatge.

Dilluns, la policia de la província d'Alta Àustria va dir que els quatre alemanys -dues germanes i les parelles d'entre 20 i 30 anys- van anar a l'edifici dissabte per dipositar roses blanques als buits de les finestres. Van posar davant de la casa per fer-se algunes fotos i una de les dones va fer la salutació hitleriana.

Uns agents que estaven de patrulla van veure el grup, els van detenir i els van portar a una comissaria per interrogar-los.

La dona que va fer la salutació va explicar que ho estava fent de broma, però els agents van dir que van trobar un xat amb els altres al seu telèfon mòbil en què compartien missatges i imatges de temàtica nazi.

La policia va dir que havien denunciat penalment els quatre turistes alemanys davant dels fiscals sota sospita de violar la llei austríaca que prohibeix exhibir els símbols del nazisme.

La taca del nazisme al poble de Braunau am Inn

Braunau am Inn, un encantador poble situat a la regió d'Innviertel a Àustria, ha estat durant molt de temps conegut com el lloc de naixement d'una de les figures més infames de la història mundial: Adolf Hitler. Tanmateix, més enllà d'aquesta associació ombrívola, Braunau am Inn posseeix una rica història i una comunitat vibrant que mereix atenció.

Històricament, Braunau am Inn ha estat un important centre comercial i cultural al llarg dels segles. Ubicat a la frontera amb Alemanya, a la vora del riu Inn, el poble ha estat testimoni de nombrosos esdeveniments i canvis al llarg de la seva història. Des de la seva fundació al segle XIII fins a l'actualitat, Braunau ha estat un gresol de cultures i tradicions, que reflecteix la rica diversitat de la regió d'Innviertel.

Tot i això, el nom de Braunau am Inn s'ha tornat inseparablement lligat al naixement d'Adolf Hitler el 20 d'abril de 1889. La modesta casa on va néixer el futur líder nazi ha estat objecte de debat i controvèrsia al llarg dels anys . Després de la Segona Guerra Mundial, la casa va ser utilitzada amb diversos propòsits, des d´una biblioteca fins a un centre d´atenció per a persones amb discapacitats. Recentment, el govern austríac ha pres mesures per evitar que la casa es converteixi en un lloc de pelegrinatge per a neonazis, buscant despullar-la del seu significat simbòlic.

L'associació de Braunau am Inn amb Hitler ha portat la comunitat local a reflexionar sobre com abordar el llegat de manera responsable. En lloc d'amagar la seva història, el poble ha optat per enfrontar-la obertament. S'han dut a terme iniciatives educatives i culturals per recordar els horrors del nazisme i promoure la tolerància i l'entesa entre les persones.

A més de la connexió històrica, Braunau am Inn ofereix als seus visitants una varietat d'atraccions turístiques, des del seu encantador nucli antic fins als pintorescs paisatges naturals. Els visitants poden explorar els seus carrers empedrats, visitar la seva església parroquial gòtica i gaudir de la bellesa del riu Inn.