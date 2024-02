Rafa Nadal tornarà al circuit buscant el seu quart títol a Indian Wells

per Pau Arriaga Pérez

Rafa Nadal debutarà al torneig d'Indian Wells (Estats Units), primer ATP Masters 1.000 de la temporada, dijous 7 a la matinada a divendres 8 de març.

El balear, 3 cops campió d'aquest torneig (2007, 2009 i 2013), disputarà el torneig amb rànquing protegit (9) i haurà de jugar la primera ronda. Els caps de sèrie es lliuren de passar per aquesta preliminar. El seu rival, no obstant, encara no es coneix.

Nadal no ha disputat cap partit des de divendres passat 5 de gener. Aleshores, i ja han passat gairebé 2 mesos, es va fer un microesquinçament en un múscul durant el partit davant Jordan Thompson als quarts del torneig de Brisbane.

Aquesta lesió el va obligar a perdre's l'Open d'Austràlia, el primer Grand Slam de la temporada, en superfície ràpida. És el mateix tipus de pista que es jugarà aquest torneig de la localitat del sud de l'estat de Califòrnia.