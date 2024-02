Rússia inclou la primera ministra d'Estònia a la llista de persones buscades

per J.C. Meneses Montserrat

Les autoritats de Rússia han inclòs la primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas, a la llista de persones buscades del país per la seva relació amb un cas obert als tribunals russos, sense que en aquests moments hi hagi més detalls.

El Ministeri d'Interior rus ha inclòs Kallas a la llista de persones buscades amb el secretari d'estat Taimar Peterkop, que ha estat imputat per uns càrrecs no especificats.

Tot i que les autoritats russes no s'han pronunciat oficialment, fonts citades per l'agència de notícies TASS han assenyalat que “s'ha obert un cas contra Kallas i Peterkop per la destrucció i danys a monuments a soldats soviètics (al país bàltic)”.

Les autoritats estonies van desmantellar diversos monuments soviètics al país arran de la invasió d'Ucraïna, desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin. Els tres països bàltics han estat especialment crítics amb Moscou per la seva ofensiva.

El Parlament estonià va votar al gener contra un projecte de llei presentat per la ultradreta per retirar diversos monuments en honor als soldats soviètics per la lluita contra Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial.

El Ministeri d'Exteriors rus va convocar recentment l'encarregada de negocis estonia a Moscou, Jana Vanamolder, per la decisió de les autoritats bàltiques de desenterrar les restes dels soldats soviètics del cementiri militar de Tallin sense l'aval dels seus familiars.