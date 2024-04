En quina xifra està el salari de referència a l'àrea metropolitana de Barcelona?

per Redacció CatalunyaPress ,

El salari de referència metropolità (SRM) de Barcelona va ser de 1.516,73 euros mensuals el 2023, davant dels 1.447,49 del 2022, informa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest dimecres 10 d'abril en un comunicat.

Aquest indicador de l'AMB --aquest any dut a terme per les consultores Daleph i Ksnet-- té com a objectiu determinar "la remuneració suficient perquè una persona que treballa i la seva família puguin viure dignament" a l'àmbit metropolità.

Es calcula dividint el pressupost de les necessitats bàsiques que permeten una "vida digna" entre les persones adultes de llars en què algun membre treballa.

Des del 2016, l'SRM al conjunt de l'àrea metropolitana ha augmentat un 44,6%, recull el comunicat.

L'augment dels preus en alimentació i despeses de la llar va provocar que el 2023 calguessin més diners que el 2022 per fer front a la cistella de la compra ia les necessitats bàsiques, recull el comunicat.

Altres despeses de la llar

El 2023 fer la compra va ser 56,38 euros de mitjana al mes més car que el 2022, i pagar els subministraments (aigua, llum, gas i telèfon) va costar 19,87 euros mensuals menys: amb tot, les despeses associades amb l'alimentació i els subministraments van representar el 34% del salari de referència.

Per al conjunt de les llars metropolitanes, el 2023 les despeses de lloguer o hipoteca es van mantenir com el 2022, suposant el 34% del total del pressupost de necessitats bàsiques, encara que, si se sumen les despeses de la llar (11%), l'habitatge representa el 45%.

El transport va suposar un 2% del pressupost, per la rebaixa "substancial" dels títols de transport públic --segons el comunicat-- i les despeses extraordinàries, com ara millores a l'interior de l'habitatge o compra d'electrodomèstics, van augmentar un 18 %, tres punts percentuals més que el 2022.

Llars per sota del pressupost

L'AMB també ha fet una aproximació al nombre de llars de l'àmbit metropolità que se situen sota el pressupost de necessitats bàsiques, que representen un 43% (a Barcelona, un 45% ia la resta de l'àrea metropolitana, un 41%), segons dades de l'Institut Metròpoli del 2021 i 2022.

Els percentatges més alts de llars que es troben per sota del pressupost de necessitats bàsiques són els d'una persona sola amb fills a càrrec, seguit de les llars on només hi viu una persona.