Sánchez Llibre (Foment): ''Catalunya ha de deixar de ser un infern fiscal''

per Pau Arriaga Pérez

Fiscalitat competitiva, per a les famílies, els estalviadors, les empreses i els ciutadans. Aquest és el desig (i la declaració d'intencions) de com ha de ser la reforma fiscal de Catalunya, segons ha expressat aquest dimarts 9 d'abril el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

A la seu de la principal patronal catalana s'ha presentat el resultat d'un grup de treball d'experts que ha d'ajudar a fer que Catalunya deixi "de ser un infern fiscal" i torni a ser "un lloc atractiu per invertir i atraure talent". "Volem tornar a ser els primers de la classe, la locomotora de lʻeconomia espanyola", ha afegit.

Això es plasma en el que anomenen Llibre verd de la fiscalitat, que Sánchez Llibre ha dit que faran arribar a la Generalitat, però també a totes les forces polítiques que concorrin a les eleccions del proper 12 de maig.

80 conclusions i propostes

Així, prop de 50 professionals de diversos àmbits han treballat per elaborar un document amb 80 conclusions i propostes que aborden la situació a diferents àmbits.

Per exemple, pel que fa a la competitivitat fiscal de Catalunya. Un dels consellers de la Presidència de l'entitat, Manuel Silva, ha apuntat que és "molt reduïda", tant si es compara amb altres regions d'Espanya com d'Europa.

| Catalunya Press

Un altre dels àmbits analitzats és el dels impostos sobre transmissions patrimonials. Segons Foment, "els tipus actuals són molt elevats", i haurien de baixar per "facilitar l'accés a l'habitatge". Silva ha dit que la proposta que fan arribar a les administracions és que baixi al “7% i si és vivenda habitual, al 4%”.

També han abordat la situació dels impostos de successions i donacions; des de Foment apunten que moltes persones renuncien a herències perquè els qui les reben no tenen diners per pagar els tributs.

Amb què s'ha estat més contundent és amb l'impost sobre el patrimoni. “És 100% confiscatori, creiem que ha de ser suprimit”, ha apuntat Silva.

D'altra banda, pel que fa a l'IRPF, la patronal considera que cal "reduir trams de la tarifa, els tipus mínims aplicables". "No té sentit que hi hagi un 21% per a les rendes més baixes, hauria d'estar al 18%", ha dit Silva.

En un altre ordre de coses han fet referències als impostos al joc, als residus i als tributs propis de Catalunya. "Actualment n'hi ha 11 i si el Tribunal Constitucional no n'hagués declarat inconstitucionals uns quants, en tindríem uns 18", ha apuntat Silva. Això, al seu parer, pot ser "una barrera per a la creació empresarial".

Per acabar, Silva ha dit que cal "millorar l'eficiència de la despesa pública". El conseller de Foment, citant enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), ha assegurat que "molts ciutadans diuen que no saben en què es gasten els seus impostos". Finalment, ha subratllat que cal fer el possible en la lluita contra el frau.

Pots consultar el resum en aquest enllaç .