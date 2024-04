Sánchez Llibre insta a abordar la problemàtica d'habitatge després de les eleccions del 12M

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha exigit a les formacions polítiques abordar l'accés a la vivenda davant de les eleccions al Parlament del 12 de maig, i ha llançat una advertència, assegurant que “no som conscients del que se'ns pot venir a sobre si no abordem el problema de la vivenda”.

Si no s'hi afronta, ha augurat que hi haurà "una ruptura social de conseqüències imprevisibles i que afectarà negativament la cohesió social", durant la seva intervenció en la presentació de l'informe de Rethink BCN Repensar la metròpoli. Activar la metròpoli , juntament amb el vicepresident d'Aigües de Barcelona, Ciril Rozman, i el director de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de la patronal, Fèlix Riera, celebrada aquest dijous 4 d'abril.

Sánchez Llibre ha situat el sorgiment de partits polítics “populistes” a esquerra i dreta de l'espectre polític com a conseqüència de la desigualtat, que ha erigit com el principal problema que afronta Catalunya.

Ha insistit a reduir-la per poder afrontar els reptes de la metròpolis del segle XXI, que ha situat en la gestió del canvi climàtic i l'adaptació a les noves tecnologies, a més de les diferències socials.

Consciència social i empresarial

De la mateixa manera, Sánchez Llibre ha defensat que les rendes del treball siguin superiors a les del capital i per implementar “un nou pacte social perquè tothom pugui tenir uns salaris més adequats”.

Ha demanat "generositat" a les empreses i mesures fiscals per incentivar-la, així com teixir aliances amb el tercer sector i col·laboració publicoprivada, que veu fonamental, però no sempre necessària, ha matisat.

"És molt important que totes aquelles persones i organitzacions que puguin tenir grans actius a la vostra disposició els puguin compartir amb totes aquelles organitzacions, a través del tercer sector, que no disposen dels recursos, per intentar equilibrar", ha opinat.

El president de Foment del Treball ha destacat l‟aportació dels empresaris a la societat i ha demanat posar-la en valor.

Respecte a la gestió climàtica, Sánchez Llibre ha alertat que avui dia "no hi ha matèria, no hi ha prou energia renovable" per alimentar la indústria catalana sense l'energia nuclear, de la qual ha dit que depèn la meitat d'aquesta activitat.

Ha expressat la voluntat dels empresaris d'avançar en la descarbonització i assolir la neutralitat climàtica el 2050, si bé ha demanat que la transició energètica ha de “tenir en compte els tempos” de les indústries.