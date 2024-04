Sanitat, obligat a prendre mesures pel desproveïment de Kreon

No és la primera vegada que ens enfrontem a una escassetat de Kreon, però aquesta vegada la solució sembla estar més lluny a l'horitzó. Aquest medicament és crucial per tractar la insuficiència pancreàtica exocrina, una condició en què el pàncrees no produeix suficients enzims per digerir els aliments.

Aquesta situació afecta comunament persones amb fibrosi quística, inflamació crònica del pàncrees, aquells que han tingut cirurgia al pàncrees o que pateixen càncer pancreàtic.

Diversos mitjans apunten que, a moltes farmàcies, ja no hi ha existències d'aquest fàrmac, que no té cap alternativa.

L'empresa atribueix aquesta escassetat a tasques de manteniment en una de les plantes ia l'augment de la demanda mundial del producte, anticipant una recuperació a la producció cap a finals d'aquest 2024.

El fabricant està enviant existències amb comptagotes a Espanya... que quan arriben també han de passar pel control de distribució que fa el Ministeri de Salut.

En primer lloc, s'està duent a terme una distribució controlada de les existències disponibles per garantir una distribució equitativa a tot el territori espanyol. A més, s'ha inclòs aquest medicament al llistat de la circular núm. 2/2012 de l'AEMPS, que requereix una notificació prèvia dels enviaments de medicaments a altres estats membres per prevenir l'exportació de les existències existents a Espanya.

Així mateix, s'ha iniciat la importació d'unitats d'altres empreses, així com l'adquisició de medicaments estrangers disponibles mitjançant l'aplicació de medicaments en situacions especials de l'AEMPS.