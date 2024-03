La Selecció Espanyola copia la seva samarreta de porters... de la Kings League!

per Helena Celma

La Selecció Epsañola ha revelat els equipaments per a la propera Eurocopa, que se celebrarà aquest estiu a Alemanya. Sota la direcció de Luis de la Fuente, els jugadors lluiran aquests nous uniformes mentre busquen deixar la seva empremta al torneig que se celebrarà a Alemanya.

La sorpresa ha arribat quan a les xarxes socials s'ha viralitzat les imatges en què es veu que les samarretes que lluiran els porters de la Selecció són les mateixes...que les dels porters de la Kings League!

La competició ideada per Gerard Piqué fa més d'un any té contracte de patrocini amb Adidas, per la qual cosa les samarretes llueixen el seu logo... de la mateixa manera que també ho fa el combinat espanyol.

Tot i que equips de la Kings com xBuyer, Jijantes o Saiyans dins la Kings League també lluiran la mateixa samarreta presentada per a la selecció, altres equips optaran pel mateix model però amb colors diferents.

Aquesta coincidència ha pres per sorpresa tots els seguidors.

La presentació dels equipaments per a l'Eurocopa 2024 per part de la Reial Federació Espanyola de Futbol va tenir lloc dijous passat, revelant diferències notables amb els uniformes anteriors de l'equip.

El nou disseny per a l'uniforme local presenta un aspecte clàssic amb motius ondulats que, segons la marca, evoquen "les formes del clavell, la flor nacional del país i els mars que envolten la península ibèrica".

A més, tant l'equip local com el visitant inclouen un detall unificador: un coll groc que busca simbolitzar la connexió entre aficionats i jugadors.