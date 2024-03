La selecció espanyola d'handbol segella el bitllet per als Jocs de París

per Pau Arriaga Pérez

La selecció espanyola masculina d'handbol estarà als Jocs Olímpics de París 2024 després de tancar el Preolímpic de Granollers (Vallès Oriental) amb tres victòries en dos partits. Els de Jordi Ribera van ser uns amfitrions perfectes i van tancar la fase davant d'un Brasil que es jugava la vida i amb uns Hispans virtualment classificats, van lluitar amb orgull per aconseguir la victòria per 26-28 i, de passada, donar una alegria a Eslovènia, que aconsegueix el segon bitllet olímpic en joc.

Espanya té honor i esportivitat i ho van demostrar a la pista. Brasil ho va donar tot, va arribar a empatar el partit diverses vegades a la primera i segona part, però els Hispans van lluitar per la victòria fins al final, com si no tinguessin el bitllet a les mans i mostrant respecte al Brasil, a Eslovènia i també a Barein, els seus rivals a Granollers.

L'emoció va ser gran. Però abans de l'habitual als Hispans Sweet Caroline de Neil Diamond, va sonar Kate Ryan amb el seu himne Désenchantée . Una picada d'ullet a França, a París. Els Hispans van celebrar amb magnificència el seu bitllet olímpic i, a la capital gala, els espanyols disputaran els seus dotzens Jocs Olímpics.

Berlín 1936, Montreal 1976 i Rio 2016 seguiran sent tres a la llista de Jocs Olímpics en què no va estar la selecció espanyola masculina d'handbol. I, després del bronze de Tòquio 2020, aquests Hispans aniran a París estant al Bombo 1 del sorteig de la fase de grups (al costat de Dinamarca) i després de signar un Preolímpic molt complet, amb tot victòries i deixant enrere el malson de l'últim Europeu .

Amb la vella guàrdia formada pel local Antonio García (únic jugador del BM Granollers), Viran Morros i Gedeón Guardiola a pista, més la joventut de Daniel Fernández, l'encert a la porteria de Rodrigo Corrales (aquesta vegada amb més minuts que l'heroi davant Eslovènia (Gonzalo Pérez de Vargas) i el talent d'Àlex Dujshebaev, el millor del partit, Espanya va guanyar i serà a París.

I això que el partit va estar diverses vegades en un puny, inclòs el 14-14 al descans. El Brasil es jugava el bitllet olímpic en només mitja hora. Hauria estat una sorpresa veure el Brasil a París deixant fora Eslovènia, una de les seleccions més potents d'Europa i, amb això, del món.

Espanya volia guanyar i els Hispans van complir. Al final del partit, Eslovènia va agrair als jugadors de Jordi Ribera que ho donessin tot. Perquè Eslovènia depenia d'Espanya i els Blaz Janc (jugador del Barça) i companyia van fer més d'una abraçada sincera a companys i coneguts