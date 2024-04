Shakira sorprèn al Coachella i anuncia en directe una gira mundial

Shakira va sorprendre els assistents al festival Coachella aquesta nit de divendres. La cantant colombiana va aparèixer a l'escenari amb Bizarrap per interpretar dues de les seves flamants cançons: "BZRP - Shakira Music Sessions Vol. 53" i "La fuerte". Va ser durant aquesta presentació que Shakira va realitzar un anunci que va fer vibrar els seus milions de seguidors a tot el món, després d'haver llançat el seu àlbum "Les dones ja no ploren".

Durant la seva actuació a Coachella, Shakira va compartir amb entusiasme la notícia de la seva gira mundial anomenada "Les dones ja no ploren World Tour". En un moment ple d'emoció i alegria, Shakira va expressar: "Bona nit, Coachella! Això és increïble, no saben el que em dóna gust veure'ls. És el màxim estar aquí, amb tu que ets el meu amic. Avui no em puc contenir, els he d'avisar alguna cosa.

Aquest anunci es va produir després d'una publicació al compte oficial d'Instagram de Shakira, on prèviament havia compartit la frase enigmàtica "Se ve la loba...", generant especulacions entre els seus seguidors. Tot i això, va ser a l'escenari de Coachella on la cantant va confirmar oficialment la seva gira mundial.

En el seu missatge a Instagram, Shakira va compartir la seva emoció per la realització de la seva gira mundial, dient: “Tan emocionada finalment anunciar que LES DONES JA NO PLOREN WORLD TOUR està succeint! No puc esperar a tornar a l'escenari de festa i celebrant amb el meu wolfpack”. Les dates exactes de la seva gira mundial "Les dones ja no ploren World Tour" estan per ser anunciades.