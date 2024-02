La solitud Jiménez Losantos: Luis del Pino anuncia que abandona EsRadio

Federico Jiménez Losantos no passa pel millor moment. El periodista ha iniciat una campanya contra Vox des del seu programa de ràdio que sembla que no ha agradat a molts dels seus col·laboradors, que fugen en massa del seu espai. Gos no menja gos, diuen, i la ultradreta segueix sense comprendre com pot ser difamada per una de les figures més reconegudes i polèmiques del periodisme conservador.

El programa de Federico ha experimentat una caiguda notable als seus oients, a més de la fuga d'alguns col·laboradors. Juan Carlos Girauta va abandonar el seu programa després de diversos enfrontaments en antena amb Losantos.

Ara, una altra de les principals figures de la ràdio de Losantos, Luis del Pino, ha anunciat a través del seu compte de X -abans conegut com a Twitter- que abandona el vaixell.

Del Pino, que és recordat per les seves particulars teories sobre l'autoria de l'atemptat de l'11-M, feia anys que conduïa el programa Sense Complexos a la ràdio de Federico. A més, col·laborava a la seva tertúlia política.

Segons ha anunciat el mateix Del Pino, la relació s'acabarà al març, on començarà un nou camí professional.

Pel to que ha fet servir el periodista, sembla que es tracta d'una ruptura amistosa.

"He estat vinculat al grup Libertad Digital/esRadio gairebé 20 anys, des que LD em publiqués un primer article sobre la massacre de l'11-M. Durant aquest temps, he pogut treballar amb professionals extraordinaris, alguns dels quals s'han convertit en magnífics amics”, assegura Luis del Pino.

A més, agraeix explícitament a Federico Jiménez Losantos "tots aquests anys extraordinaris. És molt el que he après de vosaltres i molt també el que hem compartit. I us ho agraeixo de debò".