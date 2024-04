VÍDEO: Es desplomen les aspes del Moulin Rouge de París

per Helena Celma

La icònica estructura del famós cabaret parisenc Moulin Rouge va patir un inesperat revés durant la nit quan es van desprendre les aspes, segons han informat els bombers, corroborant els reportis de la televisió local BFMTV.

Afortunadament, no es van reportar ferits i no hi ha risc d'un nou col·lapse a l'edificació, van confirmar les autoritats bomberils.

L'empresa propietària del lloc, en declaracions a AFP, va expressar la seva consternació pel succés, assenyalant que aquest incident representa la primera vegada que passa una cosa així des de la fundació del Moulin Rouge el 6 d'octubre de 1889.

Fins ara, les causes exactes de la caiguda de les aspes romanen desconegudes, segons han indicat fonts relacionades amb el cas.

L'empresa propietària del cabaret també va informar que l'incident va tenir lloc després del tancament de l'establiment, cosa que va evitar possibles riscos per al públic o els treballadors.

A més, van destacar que la direcció tècnica del Moulin Rouge realitza verificacions setmanals del mecanisme de les aspes del molí, sense haver detectat cap problema anteriorment.

El Moulin Rouge, una de les destinacions turístiques més emblemàtiques de la capital francesa, es troba ubicat al límit del barri del turó de Montmartre, al nord de París. Aquesta atracció històrica, famosa pels espectacles de cabaret i el vibrant ambient, ha estat un símbol cultural i turístic de la ciutat durant més d'un segle.

La caiguda de les aspes del Moulin Rouge ha generat preocupació i curiositat tant als parisencs com als visitants, que esperen conèixer més detalls sobre les causes i les repercussions d'aquest inusual incident en una de les icones més estimades de la Ciutat Llum.

Un símbol de París

El Moulin Rouge és al cor de Montmartre, el barri bohemi de París. Des de la seva inauguració el 1889, aquest icònic cabaret ha captivat visitants de tot el món amb la seva extravagància, la seva exuberància i la seva rica història.

Precisament les aspes que han caigut aquesta nit són les que donen el nom a l'edifici. Aquest símbol distintiu ha estat durant molt de temps un far de diversió i espectacle a París, atraient artistes, bohemis i amants de la vida nocturna.

Inaugurat a la Belle Époque, una època d'efervescència cultural a França, el Moulin Rouge va néixer de la visió de l'empresari Joseph Oller i del dissenyador Charles Zidler.

Junts, van concebre un lloc que fusionés la música, la dansa, el teatre i l'extravagància en un escenari únic. Des de llavors, el cabaret ha estat testimoni de moments històrics, des de la Revolució Industrial fins a les dues Guerres Mundials, mantenint la seva essència vibrant i el seu atractiu indestructible.