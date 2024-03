L'amistós entre Espanya i el Brasil va ser un homenatge a Vinícius Jr., atès que emfatitzava la necessitat de cessar la batalla racista que lliura el jugador des de fa temps.

Tot i això, el seu comportament no va ser l'esperat en una cita en què ell havia de ser el protagonista. Hi va haver un moment en què Vinícius es va acostar per darrere al central Aymeric Laporte i el va empènyer per darrere.

Tot i que durant el joc aquest gest no va cridar l'atenció dels àrbitres ni dels comentaristes, el vídeo s'ha viralitzat a X i ha obert el debat sobre si va ser un acte deliberat o simplement un contacte casual.

Laporte, protagonista involuntari de l'acció, no va trigar a respondre de manera irònica a través del seu compte de Twitter, suggerint amb humor: "Potser volia ballar?" acompanyat d'emoticones de rialles i un ballarí.

Aquesta reacció ha fet fora més jull al foc que ja estava encès a la xarxa social.

Més enfrontaments

Les tensions van anar a més. Álvaro Morata i l'entrenador Luis de la Fuente no van dubtar a recriminar-li la seva actitud, i fins i tot Joselu Mato, company al Madrid, va mostrar la seva desaprovació pels gestos del davanter brasiler.

Aquests desacords es van intensificar a la banda en finalitzar el partit, quan es va desfermar una confrontació entre els integrants de les dues banquetes.

La situació es va tornar tan tensa que la seguretat va haver d'intervenir per evitar que les coses empitjoressin, tot recordant que, encara que el matx es tractés d'un amistós, la competitivitat i la passió sovint poden desencadenar conflictes entre jugadors i equips.