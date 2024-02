Adara Molinero acudeix a l'hospital per cremades que ha patit en un centre estètic

per Helena Celma

Adara Molinero ha estat ingressada a urgències amb cremades de segon grau.

La influencer de 30 anys va visitar una clínica d'estètica amb l'objectiu d'eliminar les cicatrius de 'Supervivientes' de les cames, però lamentablement, el resultat ha estat pitjor que el problema inicial.

Molinero ha compartit imatges de les greus cremades que ara cobreixen les cames, les quals han requerit embenats complets.

A través d'Instagram, ha compartit la seva experiència terrible, que l'ha portat directament a l'hospital. A més, ja ha anunciat que prendrà mesures legals contra el dermatòleg responsable del tractament.

Segons ha explicat a les seves xarxes socials, l'especialista de la clínica li va aplicar tres tipus diferents de làser, però va acabar cremant-li la pell.

Comunicat d'Adara Molinero

"No havia pujat res encara perquè he estat en xoc. Ahir vaig anar que em traguessin les taques de la pell de 'Supervivientes'. Em van fer tres tipus de làser sabent que la meva pell és delicada. Com ell és dermatòleg vaig pensar que era normal que m'estava fent”, ha començat explicant.

La influencer continua explicant la seva experiència: "En acabar els tres làser, em va començar a cremar la pell com si m'haguessin posat la planxa a sobre. Em van tractar en tot moment com si fos una exagerada i em posaven aire fred, cosa que em donava més dolor encara. Vaig haver de sortir de la clínica sense pantalons, en calcetes, perquè no em podia tocar res les ferides".

"Vaig haver d'anar a urgències. Em van posar gases amb crema. Em van posar una via i em van haver de posar medicació", ha assenyalat.

Ha conclòs explicant que el diagnòstic rebut apunta a cremades de segon grau: "No sabeu la nit que he passat. Estic a base d'Enantyums. M'han hagut d'embenar totes les cames i he de tornar dos dies més a l'hospital perquè em segueixin fent les cures".

"M'han destrossat la pell. Em diuen que se'm quedarà plena de marques. Us juro que no m'ho puc creure. No saNadó què he plorat", s'ha lamentat Adara Molinero, exconcursant de 'Supervivientes'.