Un crac del Barça sol menjar a un restaurant d'El Corte Inglés a Barcelona

La discreció és un dels desitjos principals dels futbolistes d'elit. Mai no els veuràs en restaurants freqüentats pel poble, on els demanin selfies constantment i acabin tenint una indigestió. Per poder compartir restaurant amb Pedri cal, com a mínim, pagar uns 400 euros per cobert. I això no és possible per a totes les butxaques.

Però hi ha un altre crac del Barça que sí que acudeix normalment a un restaurant conegut pels barcelonins, on es posa les botes degustant els seus exquisits plats. I el millor, té un preu molt més accessible per als xafarders que vulguin coincidir amb un crac del Barça en un restaurant.

Es tracta de Ferrán Torres, el futbolista culer que es troba actualment lesionat. Tot i això, el seu traumatisme no li impedeix continuar menjant - menys malament-. I el lloc que escull habitualment per menjar us sorprendrà.

Torres, que és exparella de Sira Martínez - filla de Luis Enrique-, va sovint al restaurant ubicat a la novena planta d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya.

És un negoci com 'La barra gourmet', que té un altre local a Diputació amb Villarroel. Va guanyar un capítol de Joc de Cartes de TV3. Ara s'han instal·lat als famosos grans magatzems i estan triomfant entre els més sibarites de la ciutat. Entre ells, Ferran Torres.

Segons exposa El Corte Inglés a la seva pàgina web, la barra gurmet és "una parada imprescindible". "El nostre equip de xefs treballa per despertar els teus sentits a la Barra del Gourmet. El lloc perfecte per fer un descans abans de seguir amb les compres" , afegeixen.

La ubicació que ha escollit el futbolista resulta sorprenent per la seva familiaritat, i és que gairebé tots els ciutadans de Barcelona han passat alguna vegada pel restaurant del Corte Inglés de Plaça Catalunya. Un clàssic del qual també gaudeixen les estrelles