Letizia sorprèn amb el seu nou estilisme a una fira de Madrid

Un any més, els Reis, Don Felipe i Doña Letizia han assistit aquest dimecres a la inauguració de la 43a Fira Internacional d'Art Contemporani-ARCOmadrid, que constitueix una de les principals plataformes del mercat de l'art, i peça imprescindible al circuit internacional de promoció i difusió de la creació artística.

Sempre fidels a la seva cita amb l'art, és en aquesta cita quan la Reina Letizia aprofita per enlluernar amb looks més atrevits. En aquesta ocasió, la monarca ha lluït el clàssic binomi 'black and white', compost per una brusa llarga en color blanc i uns pantalons negres.

Ideal amb el seu nou tall de pèl -que descobríem fa uns dies quan rebia el President del Paraguai i la seva dona, Santiago Peña i Letizia Ocampos, a Zarzuela- la monarca ha arrasat a ARCO amb aquesta espectacular combinació que ha combinat amb abric de drap a el mateix to que els pantalons i sabates destalonades.

Un total de 207 galeries de 36 països convertiran Madrid en capital internacional de l'art contemporani i 172 galeries integren el Programa General, sumant-s'hi les seccions comissariades: La riba, la marea, el corrent: un Carib oceànic, amb 19 galeries; Opening, amb 16, i Mai el mateix. Art llatinoamericà, amb 12 galeries.