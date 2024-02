El dia a dia d'Antonio Tejado a la presó: fe, estudi i esport

per J.C. Meneses Montserrat

Ja han passat dues setmanes des que es va produir l'entrada a la presó provisional d'Antonio Tejado. L'exconcurant de 'GH VIP' és considerat el presumpte autor intel·lectual del violent atracament a casa de la seva tia María del Monte i Inmaculada Casal l'agost passat.

Mentre el nebot de la folklòrica continua mantenint que és innocent. El seu advocat, Fernando Velo, sol·licitarà en els pròxims dies la seva declaració voluntària davant el jutge i la seva llibertat provisional sota fiança perquè considera que els indicis i proves en contra no són prou sòlids per mantenir-lo a la presó. El sevillà s'acostuma a poc a poc a la nova realitat.

En un primer moment estava molt nerviós i li costava agafar el son -pel que va haver d'anar a la infermeria de la presó de Sevilla 1 i demanar ajuda mèdica i psicològica-. No obstant, ara l'Antonio està força adaptat a la seva vida a la presó.

Continua al mòdul de respecte i, centrat a superar les seves addiccions i convertir-se en una altra persona, està aprofitant el temps al màxim. Tal com va revelar Kike Calleja a 'Vamos a veure' i va reafirmar Terelu Campos a 'D Corazón' aquest diumenge, Tejado s'ha refugiat a la fe.

Va a missa alguns matins i ha fet bones molles amb el sacerdot de la presó, que li ha regalat un rosari i li ha ofert la seva ajuda en tot allò que necessiti, ja que la religió està sent ara mateix un dels seus grans consols.

A més, està llegint força i, a més de visitar sovint la biblioteca de la presó ha demanat a la seva mare i al seu germà -que aquest dissabte l'han visitat durant prop de 45 minuts- que portin els apunts per reprendre les oposicions d'agent forestal que va aparcar fa un temps i que ara ha decidit tornar a estudiar.

No és l'única cosa en què ocupa el seu temps, ja que també estaria fent força esport i s'hauria apuntat a classes de marqueteria, buscant una nova vocació perquè no està disposat a desaprofitar el temps que li quedi a la presó.

Pel que fa a com està suportant el torrent d'informacions que hi han circulat les últimes setmanes i el duríssim testimoni de les seves exparelles Alba Muñoz, Candela Acevedo o Gaby Sánchez, el cert és que Antonio està intentant aïllar-se al màxim de tot i ni tan sols tindria televisió a la cel·la perquè no vol saber absolutament res del que s'està dient sobre ell.