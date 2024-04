ENQUESTA | Qui serà l'expulsat de la gala 9 de Supervivientes?

Aquest dijous es va emetre una nova entrega de Supervivientes que va tornar a emocionar els seguidors del reality. Bronques, l'expulsió de Claudia Martínez, la tornada de la 'nòria infernal' amb un rècord i, com sempre, unes nominacions que van treure a la palestra concursants que no se l'han jugat en gaires nominacions.

Les nominacions es van produir a última hora de la nit, posant el colofó a la gala. Playa Condena va donar els seus vots a Arantxa del Sol, convertint-la en la nominada del grup, mentre que Playa Olimpo va fer el mateix amb Miri. Després de conèixer els nominats de cada equip, només quedava que els líders acabessin tancant les votacions.

El líder de Platja Condemna, Kiko Jiménez, va decidir nominar un dels perfils més forts de l'edició, el bomber Rubén Torres. L'excol·laborador de Sálvame i Novio de Sofia Suescun va aprofitar el seu poder per treure's de sobre un rival fort. Jiménez va explicar que va nominar Torres perquè "és l'únic que no ha estat exposat. També per les desavinences, vull que sigui un escarment per veure com es pren aquesta setmana".

A Playa Olimpo, després de nominar Miri -molts companys l'assenyalen com a falsa i no es creuen la seva actitud al reality-, el líder Gorka va haver de decidir qui seria el proper assenyalat. I també va sorprendre, perquè va escollir un dels seus amics més propers, Arkano. El concursant d''El Conquistador' va pujar al raper a la palestra explicant que ho està passant molt malament al concurs, i vol ajudar-lo i que l'audiència decideixi si ha de seguir al concurs. Arkano ha agraït la nominació al seu company i ha afirmat que no li importa.

I tenint tots quatre nominats, toca llançar l'enquesta setmanal de Catalunya Press. Hem publicat sondejos des de la Gala 4, quan va sortir expulsat Kike Calleja, i de moment només hem encertat amb la sortida de Blanca. Però continuarem intentant-ho amb aquesta nominació i si no encertem, aquesta enquesta es podria convertir en un indicador de qualitat per saber qui no serà expulsat. Una cosa així com les prediccions de Rappel, que sempre surten al revés.

A continuació, podeu votar el concursant que voleu que es quedi. El qui tingui menys vots serà expulsat: