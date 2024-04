Tragèdia a la Casa Reial: un membre de la família mor per sobredosi

Dur cop per a la Casa Real britànica. L'exnòvio de la princesa Beatriz, Paolo Liuzzo, va morir d'una suposada sobredosi de drogues en un hotel de Miami. La policia va ser cridada a una habitació de l'hotel CitizenM Miami Worldcenter a les 3:22 del 7 de febrer, va confirmar el Departament de Policia de Miami al diari britànic The Independent dimecres.

Segons els informes, l'hora de la mort de Liuzzo va ser les 15.34 hores del dia. La investigació policial encara és oberta i en curs, però la mort de Liuzzo, a l'edat de 41 anys, s'està investigant com una sobredosi de drogues, va dir la policia.

Fill d'un magnat italià de la resina plàstica, la relació romàntica del Liuzzo amb la princesa Beatriz va sortir a la llum el 2005, quan la membre de la reialesa tenia 17 anys i ell 24, i va ser convidat pel príncep Andreu i Sarah Ferguson a unir-se a la família en un passeig d'esquí durant unes vacances a Verbier.

Però la parella es va separar un any després, després que se sabés que ell s'havia vist obligat a tornar als Estats Units per violar les condicions de la llibertat condicional per una condemna per agressió, que havia estat rebaixada d'un càrrec d'homicidi involuntari. del 2002 contra un company d'estudis. a Massachusetts.

El certificat de defunció de Liuzzo indica que havia estat treballant com a consultor de la indústria de l'art i el seu cos va ser traslladat amb avió de tornada al seu Long Island natal per a un funeral el 16 de febrer.

Liuzzo va tenir importants lluites personals a la seva vida, especialment contra l'abús de substàncies que el van portar a ser detingut en diverses ocasions per les autoritats per possessió de cocaïna. També va haver de bregar amb una forta addicció al joc.

La notícia de la mort arriba enmig d'un moment difícil per a la princesa Beatriz, que també ha hagut de bregar amb el diagnòstic de càncer de la seva mare.

Sarah Ferguson va dir al gener que li havien diagnosticat un melanoma maligne tot just sis mesos després de sotmetre's a una cirurgia per càncer de mama.