El gest d'Antonio Tejado a l'hora de sortir del jutjat

Amb el cap alt, escortat per dos policies nacionals, sense amagar les mans emmanillades i amb actitud tranquil·la. Així ha arribat Antonio Tejado aquest divendres 15 al matí als Jutjats d'Instrucció número 16 de Sevilla per declarar per la seva presumpta implicació com a autor intel·lectual en el robatori a casa de la seva tia María del Monte el mes d'agost passat.

A la presó provisional des del 12 de febrer, el nebot de l'artista no s'ha amagat de les nombroses càmeres que l'esperaven a les portes dels tribunals i, encara que no ha fet cap declaració, ha sorprès que no apartés la mirada en cap moment ni s'esfondrés en la seva primera aparició des que va ser detingut per la seva suposada pertinença a l'organització criminal que va lligar de mans, emmordassar i va amenaçar amb violència la seva tia i Inmaculada Casal abans de robar-los joies, rellotges i objectes personals per valor de més de 650.000 euros.

Tot i que la seva compareixença davant del jutge estava prevista per a les 10.00, la seva declaració ha començat amb gairebé mitja hora de retard, i s'ha allargat fins a les 12.00 hores tocades. Tot i que de moment es desconeix què ha dit exactament, sí que ha transcendit que ha respost a les preguntes del seu advocat Fernando Velo, de l'instructor del cas i del fiscal, acollint-se al seu dret a no permetre preguntes ni per part del lletrat de María del Munti ni dels advocats de la resta de detinguts.

Una declaració en què s'ha declarat innocent de les acusacions, després de la qual el seu defensor sol·licitarà la llibertat provisional per la falta de proves clares en contra seva, i després de la qual Antonio ha abandonat els Jutjats amb la mateixa actitud que en arribar.

Excepte per un petit detall, ja que ha amagat els grillons darrere de la caçadora que portava a les mans, intentant evitar que es captés de nou la seva imatge emmanillat. Tranquil, seriós i amb el cap alt, el nebot de María del Monte ha fet orelles sordes a les preguntes de la premsa i no ha revelat cap detall de la seva declaració davant del jutge, de la qual aviat en coneixerem el contingut