Dulceida sense maquillar: descobreix la seva rutina de bellesa i els millors consells

La popular influencer Dulceida ha compartit diverses vegades fotografies sense maquillar al seu compte d'Instagram, destacant la bellesa de les seves característiques naturals com les taques i les pigues, i fomentant l'acceptació personal. Aquest acte s'uneix a una tendència més àmplia entre celebritats que promouen la bellesa natural i la positivitat corporal, col·locant Dulceida sense maquillar a les converses sobre autenticitat a les xarxes socials.

A través de la seva decisió de mostrar la cara al natural, Dulceida envia un missatge poderós als seus seguidors, animant-los a abraçar la seva pròpia bellesa sense filtres i reconeixent les imperfeccions com a part del seu encant únic. El seu estil autèntic i missatges positius fan de la seva rutina de bellesa i consells una cosa molt esperada pels seus seguidors, oferint una perspectiva fresca i realista sobre la cura personal a l'era digital.

Als seus vídeos a les xarxes socials, Dulceida ha promogut la nova tendència de maquillatge sense maquillatge, un nou estil que pretén fomentar la naturalitat a l'hora d'aplicar productes estètics. Aquesta nova tendència defensa realçar les característiques més naturals de la cara i evitar tapar-les amb base de maquillatge. Així, es pretén aconseguir una pell natural, perfecta i lluminosa, però sense gaire esforç i com si no portessis maquillatge. El No Makeup busca ressaltar els trets de manera natural, però, no significa que sigui un repte fàcil.

Els trucs de maquillatge de Dulceida

Dulceida ha compartit amb els seus seguidors diversos trucs i productes que formen part de la rutina de maquillatge, destacant per la seva senzillesa i efectivitat. Aquí alguns dels vostres favorits:

Perfilador de Llavis de Mercadona: Dulceida recomana el perfilador Canyella de la marca Deliplus, el qual ha causat un augment en la demanda per la seva capacitat per incrementar visualment el volum dels llavis.

Col·lecció de Maquillatge amb Sephora: Inclou 18 tons d'ombres d'ulls, un delineador, una brillantor i un pintallavis líquid, mostrant el seu gust pels colors atrevits i els acabats mat.

Tècniques de Maquillatge per als Ulls:

Per a un look natural que realci els ulls, Dulceida suggereix aplicar una ombra de transició a la parpella, triant entre tons marrons, préssec o rosa clar segons el to de pell i color d'ulls.

Delinear la parpella superior sense exagerar, omplint els espais entre les pestanyes per afegir profunditat, i aplicar la mateixa ombra dulls sota les pestanyes inferiors.

Utilitzar un llapis delineador d'ulls nude a la línia d'aigua inferior per obrir els ulls i afegir lluminositat, recomanant productes com el MAC Llapis d'ulls de MAC, NYX Professional Makeup 'Jumbo Eye Pencil' i Illamasqua 'Eye Crayon'.

Aquests consells reflecteixen l'evolució de l'estil de maquillatge de Dulceida i la disposició a experimentar amb nous looks, sempre mantenint una estètica que afavoreix la bellesa natural i l'autenticitat.

Cura dels cabells a l'estil de Dulceida

Dulceida valora molt la cura dels cabells i segueix una rutina específica per mantenir la seva salut i brillantor. Entre les seves pràctiques destacades hi ha:

Variació de Productes: Canvia freqüentment de xampú i condicionador per evitar que el cabell s'acostumi a un sol producte, buscant sempre la millor nutrició per al seu tipus de cabell.

Ús de Sèrums i Olis: Aplica sèrums o olis als cabells, ja sigui abans o després de rentar-lo, depenent de l'efecte desitjat. Això ajuda a mantenir el cabell hidratat i protegit.

Eines de pentinat:

Per crear els seus característics rissos solts, fes servir el arrissador de cabell Rowenta Precious Curls (39.99 €).

Quan viatja, no oblida portar la seva planxa GHD V Gold Professional Classic Styler (199 €), essencial per aconseguir el seu pentinat de cabell solt amb ratlla al mig.

Protecció contra la Calor: Abans de fer servir eines de calor, protegeix el seu cabell amb la llet de protecció tèrmica Color Lustre de Shu Uemura (31.45 €), evitant danys per la calor.

Productes de Neteja i Nutrició:

Utilitza el xampú d'oli netejador de Shu Uemura (45.10 €) i el tractament Moroccanoil (des de 34.95 €) per afegir brillantor i nutrició.

Dulceida també confia en els professionals del saló New Look Barcelona per a talls, coloració i estilitzat, on Maria Ferran Comellas i Joelukkas s'encarreguen dels cabells, assegurant un look sempre fresc ia la moda. El seu canvi recent a un long bob per als Premis Goya 2023, creat per l'estilista Bosco Montesinos, demostra la seva disposició a experimentar amb tendències i mantenir-se al dia en el món de la bellesa.

Rutines de cura de la pell

Dulceida ha adoptat una rutina de cura de la pell que equilibra simplicitat amb efectivitat, prioritzant la neteja, hidratació i tractaments específics per mantenir la pell radiant. El seu enfocament se centra en productes i pràctiques que en realcen la bellesa natural, sense recarregar la pell amb productes innecessaris.

Neteja i Hidratació:

Ús diari de l'Eucerin's 3-in-1 Micellar Solution per a una neteja profunda que no resseca la pell, gràcies al complex APG, glucoglicerol i àcid hialurònic.

Aplicació de CeraVe cleanser que ofereix una base hidratada post-neteja.

Incorporació d´un humectant infós amb vitamines i protecció solar per combatre taques i protegir de danys solars.

| Instagram

Tractaments Específics:

Depilació amb el Silk-Expert Pro de Braun, destacant el seu rol com a ambaixadora de la marca.

Tractaments professionals de neteja i enriquits amb vitamines per a una pell lluminosa.

Experiència amb el tractament plasma ric en plaquetes (PRP), obtenint resultats de pell lluminosa i saludable.

Ús del Stick Camuflatge de MartiDerm amb ingredients actius despigmentants per a una pell uniforme.

Rutina de Skincare de MAC Cosmetics' Hyper Real:

Hyper Real Serumizer, Hyper Real Skincanvas Balm, i Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil; productes dissenyats per preparar la pell per al maquillatge, oferint un acabat impecable.

Dulceida manté la seva rutina amb passos bàsics però efectius, enfocant-se en la qualitat dels productes i tractaments que complementen el seu estil de vida, sempre portant crema hidratant de Skeyndor després de vols llargs per assegurar una hidratació òptima.

Innovacions i tendències en bellesa segons Dulceida

A l'avantguarda de les tendències de moda, Dulceida no només es destaca per la seva autenticitat en la cura personal, sinó també per la seva capacitat per adoptar i promoure innovacions al món de la bellesa i la moda. Dues tendències notables que Dulceida ha incorporat al seu estil són:

La roba interior com a roba exterior: Aquesta temporada, la tendència d'usar roba interior com si fos roba exterior ha guanyat popularitat, i Dulceida ha estat un exemple destacat d'aquesta moda als Premis Forbes, demostrant com aquesta tendència pot ser elegant i avantguardista al mateix temps.

Transparències: Una altra tendència que domina la temporada tardor/hivern són les transparències. Dulceida ha lluït un mini vestit de Roberto Cavalli fet completament d'encaix en esdeveniments recents, subratllant l'elegància i l'atreviment d'incorporar transparències al vestidor diari, marcant un punt alt a la moda actual.

Aquestes tendències, adoptades i promogudes per Dulceida, no només reflecteixen la seva influència en l'àmbit de la moda, sinó també el seu compromís amb l'exploració de noves formes d'expressió personal a través de l'estil, convidant els seus seguidors a experimentar i atrevir-se amb les pròpies eleccions de moda.

FAQs

Quin és el secret de Dulceida per mantenir el cabell saludable? Dulceida ha compartit que el secret per cuidar els cabells és alternar els productes que utilitza. Ella recomana canviar de xampú i condicionador després dacabar cada ampolla. Aquest mètode ha resultat beneficiós per als cabells, evitant que s'acostumi a un sol producte i prevenint la sequedat.

Quin és el producte que Dulceida recomana per a la depilació? Dulceida promociona la depiladora làser Braun Silk-expert Pro 5, la qual promet una pell suau per fins a 6 mesos, reduint el pèl visible en només 4 setmanes. Aquest dispositiu té tecnologia Skin pro 2.0 que ajusta la potència de manera òptima per a diferents zones del cos i s'adapta a cada to de pell.