Una hereva al tro es va amagar a Espanya durant un any

per Redacció CatalunyaPress

L'hereva del tro holandès, Catharina-Amalia, Princesa d'Orange, va passar més d'un any a Espanya mentre la família reial holandesa lidiava amb amenaces a la seva seguretat, segons mitjans d'Holanda .

La noia de 20 anys se'n va anar a viure i a estudiar a Madrid després de conèixer-se que havia estat esmentada en comunicacions de grups del crim organitzat, cosa que va generar temors que pogués ser blanc d'atacs o segrestos.

El setembre del 2022, Amalia va començar a estudiar a la Universitat d'Amsterdam i es va mudar a un allotjament compartit amb altres estudiants mentre cursava una llicenciatura en política, psicologia, dret i economia. Poc després, la família reial va dir que l'havien obligat a abandonar la residència d'estudiants, al·legant preocupacions per la seguretat.

Va tornar al palau reial de l'Haia i es va aventurar a sortir de la residència fortament custodiada només per assistir a classes, va dir la seva mare en aquell moment. “Ella no pot viure a Amsterdam i realment no pot sortir[del palau]”, va dir la reina Màxima. "Té enormes conseqüències a la seva vida".

El febrer de l'any passat, durant una visita a l'illa holandesa de Sint Maarten, la princesa va lamentar que la seva vida com a estudiant hagués resultat diferent del que s'esperava. “Vaig pensar que el que fa un estudiant, jo també ho podia fer”, hauria dit Amàlia. "Desafortunadament, la realitat va ser tot menys això", va afegir.

En aquell moment, Amàlia ja era al radar dels mitjans espanyols, que l'havien fotografiat al Parc del Retiro de Madrid i entrant i sortint de botigues a l'exclusiu barri de Salamanca. De vegades se la va veure en companyia de la seva mare, que va créixer a Argentina.

Si bé ENS va dir aquesta setmana que l'amenaça a Amàlia no havia desaparegut del tot, va assenyalar que des d'aleshores havia tornat a Amsterdam després que es van prendre mesures per garantir-ne la seguretat. No se'n van proporcionar més detalls.

La casa reial holandesa, que es preparava dimecres per acollir una visita d'estat del rei Felip VI i la reina Letizia d'Espanya, no va respondre a una sol·licitud de comentaris.