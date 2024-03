Ingressen d'urgència a l'hospital a Terelu Campos

L'atenció se centra novament en la família Campos amb l'ingrés de Carmen Borrego a 'Supervivientes 2024', on ha destacat ràpidament com una de les concursants més destacades del reality xou. Tot i això, aquest nou capítol a l'aventura de Borrego a Hondures coincideix amb moments difícils per a la família, que està preocupada per la salut d'una altra de les filles de María Teresa Campos.

Terelu Campos està enfrontant problemes de salut i és ingressada d'urgència a l'hospital Fundación Jiménez Díaz. Segons informes d'Informàlia, la seva hospitalització va tenir lloc dissabte 9 de març passat a causa d'una pneumònia. Tot i això, la notícia no va transcendir fins a dos dies després, quan els mitjans la van fer pública. Terelu està sent atesa a l'hospital de confiança de la família, on també van rebre cura de la seva mare fins a la seva mort i on ella mateixa va rebre tractament per al càncer.

Tot i que Terelu Campos ha iniciat una etapa professional a Televisió Espanyola com a col·laboradora de 'Mañaneros' i concursant de 'Bake Off: Famosos al forn', l'andalusa no es perd el pas de la seva germana per 'Supervivientes'. A la nit d'estrena, va compartir un vídeo en què comentava el salt de Borrego de l'helicòpter mentre el veia per la tele, cosa que es va convertir en una de les grans atraccions del programa el 7 de març passat.

Encara no se sap si l'organització de 'Supervivientes' optarà per informar Carmen Borrego sobre la malaltia respiratòria de la seva germana. Tot i això, atesa l'estabilitat de Terelu, és probable que la família prefereixi no comunicar-li la situació per no influir en la seva participació en el concurs. De fet, Alejandra Rubio, germana de Carmen i Terelu, va aparèixer diumenge a la nit a 'Supervivientes: Conexión Honduras' sense fer cap referència a la malaltia que ha portat la seva mare a l'hospital.