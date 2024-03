Kiko Rivera 'va tenir una síndrome d'abstinència brutal' a Supervivientes

per Redacció CatalunyaPress

El famós reality xou de Telecinco, 'Supervivientes', ha estat durant 18 anys un dels programes més emblemàtics de Mediaset. Amb un pressupost considerable que abasta des de la producció fins als sous de presentadors i concursants, el programa s'ha mantingut com a pilar fonamental en la programació del canal.

El passat divendres 15 de març, Baldomero Toscano, que va ser director de producció de programes de Mediaset Espanya fins al 2023, va oferir detalls reveladors sobre els secrets econòmics del programa en una entrevista amb Radio Isla Cristina. Segons Toscano, la preparació de 'Supervivientes' comença tres o quatre mesos abans, amb tota una infraestructura desplegada a les illes. Va destacar la complexitat tècnica i humana del programa, amb més de 120 persones treballant als Cayos.

Toscano també va compartir informació sobre les dures condicions que enfronten els participants, revelant que alguns han experimentat problemes de salut greus, inclòs el fill d'Isabel Pantoja, Kiko Rivera, que va patir una "síndrome d'abstinència brutal".

Pel que fa a l'aspecte econòmic, Toscano va explicar que el caixet dels famosos varia segons el temps que romanguin a Hondures, i va revelar que la mitjana setmanal per concursant és d'uns 20.000 euros. A més, va estimar que el pressupost total per temporada ronda els 1.300.000 euros per setmana, cosa que significa que una edició completa pot costar a la cadena uns 15.600.000 euros.

En parlar sobre l'edició actual del reality, Toscano va elogiar el treball de Cuarzo Producciones i va destacar el càsting de 'Supervivientes 2024', augurant que serà una bona edició. Tot i això, ha expressat el seu desig que un programa com 'Sálvame' comentés el reality, tot i que ha reconegut que la dinàmica televisiva ha canviat.

En resum, 'Supervivientes' segueix sent un pilar important a la programació de Telecinco, amb un rerefons econòmic significatiu i desafiaments reals per als seus participants, com ho demostra l'impacte que va tenir a Kiko Rivera durant el seu pas pel programa.