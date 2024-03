La neta d'Ana Obregón fa 1 any: com serà la celebració?

Dia marcat en vermell al calendari d'Ana Obregónn, ja que la seva néta Ana Sandra compleix aquest dimecres, 20 de març, el seu primer anyet. 365 dies en què la vida de la biòloga ha fet un gir radical, i en què després de tres anys destrossada i com ella mateixa ha reconegut "sense ganes ni tan sols de viure" des de la mort del seu fill Aless Lequio -el 13 de maig de 2020- van tornar l'alegria, la il·lusió i les rialles a la seva vida.

Al marge de la polèmica que es va desfermar al nostre país quan la mateixa Ana va revelar que la seva filla -fruit de la gestació subrogada- era en realitat la seva néta perquè havia estat concebuda amb esperma congelat d'Aless complint així un dels grans desitjos que el jove va expressar abans de morir, la veritat és que l'arribada de la petita ha suposat un renéixer per a l'actriu.

Tot i que segueix trobant molt a faltar el seu fill, Anita -com així crida la nena- ha canviat radicalment el seu dia a dia i ha convertit les seves llàgrimes en somriures. La felicitat ha tornat a casa seva i, disposada a no perdre's ni un sol moment de la seva néta, Ana ha aparcat els seus compromisos professionals per bolcar-se a la petita, que com confessa és idèntica al seu pare i recorda a Aless en moltíssims gestos, en la seva manera de mirar i fins i tot en la seva olor.

Fent orelles sordes a aquells que han criticat la sobreexposició mediàtica que ha fet de la nena des del seu naixement, la biòloga no ha dubtat a compartir a les xarxes socials en els últims 12 mesos nombroses imatges i vídeos d'Anita, presumint de la riallera, bona i preciosa que és el seu nadó -un autèntic "bombó" com reconeix la pròpia Ana-, i dels seus avenços, com les dues primeres dentetes i els seus primers passos de la mà de la seva orgullosa àvia, fa tan sols 3 dies.

L'única ombra per a Obregón aquest any tan especial, el seu distanciament d'Alessandro Lequio, tancat en banda -almenys de moment- fins i tot a conèixer la filla del seu fill Aless malgrat que la presentadora li ha estès la mà públicament més d'una vegada.

Serà precisament l'italià el gran absent a la festa que Ana ha organitzat per celebrar, el primer aniversari d'Ana Sandra. Només dos dies després de bufar les espelmes del seu 69è aniversari amb la seva néta, l'actriu reunirà aquesta tarda la seva família i amics més propers en un berenar molt especial per celebrar que l'alegria de la seva vida ja té un any.

Una celebració íntima que tindrà lloc a casa seva a La Moraleja ia la qual assistiran els seus germans -Celia, Amalia, Juancho i Javier García Obregón-, la majoria dels seus nebots -entre ells Celia Vega-Penichet, padrina de la nena- i alguns dels seus íntims, com Susana Uribarri o Raúl Castillo, i que malgrat el que es va especular, serà estrictament privada, ja que no hi ha exclusiva a la vista. Tot i això, i per agrair l'afecte incondicional dels seus seguidors, l'Anna compartirà diferents moments de l'aniversari a les seves xarxes socials, i de ben segur podrem veure la petita Anita bufant la vela del pastís.