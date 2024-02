Laura Escanes és una de les influencers catalanes més destacades. La seva popularitat ja era alta, però des que va aparèixer a TV3 presentant La Travessa i posteriorment donant les campanades, encara es va fer més coneguda.

Tot i això, hi ha un problema al qual s'està enfrontant cada vegada més en els últims temps, i aquest és la catalanofòbia.

Després de penjar una història en català, va rebre un comentari en què deia "Si segueixes parlant en català, deixo de seguir-te".

Davant d'això, va contestar amb una altra història utilitzant un filtre per "treure-li dramatisme", però deixant clara com estava de cansada dels comentaris catalanòfobs.

"Doncs ja em pots deixar de seguir", responia enfadada. "Aquesta vegada ho he subtitulat[el vídeo], quan he fet alguna cosa en català us ho he traduït de baix. Carmina filla meva de la meva vida, què et passa?", afegia.

Crítiques reiterades

Aquesta no és la primera vegada que rep crítiques per utilitzar el català, i és per això que ha tingut la reacció que ha mostrat al seu Instagram.

"Hi ha dies que m'és força igual i altres que és com una sensació d'impotència. Hi ha de tot. Hi ha crítiques al meu català si no és supercorrecte i perquè parlo català al meu Instagram. Depèn de com et despertis, et pot sorprendre cap a un lloc o cap a l'altre", argumentava per a ElNacional.cat a la "premier" de l'últim capítol de La Travessa.