Manuel Martos i Amelia Bono anuncien la seva separació després de 16 anys de matrimoni

L'amor poques vegades dura per sempre, i aquesta notícia d'última hora ho confirma. Després de diversos dies d'intens rumors de crisi i malgrat que Amelia Bono assegurava fa unes hores que “tot està fenomenal”, la revista ¡Hola! acaba d'anunciar la separació de la filla de José Bono i Manuel Martos després de 15 anys de matrimoni i 4 fills en comú.

Tot i que la parella, que va tenir un impass de diversos mesos a la seva relació l'any 2021, va intentar donar una nova oportunitat a la seva història d'amor, finalment no ha pogut ser. I com revela la publicació citant fonts properes, han decidit emprendre camins separats de manera amistosa i de mutu acord.

Com destaca Hola! no hi ha terceres persones en la seva ruptura, i en aquests delicats moments encara que lògicament estan tristos, preval l'afecte, la seva màxima prioritat són els seus 4 fills -Jorge, Manuel, Gonzalo i Jaime-. L'únic que volen tots dos és girar full i adaptar-se a aquesta nova etapa de la seva vida com més aviat millor.

Els rumors de crisi entre Amelia i Manuel, que es van casar el 2008 i que fins ara formaven una de les parelles més estimades del nostre país, van començar aquest cap de setmana, quan els seus seguidors van alertar que la influencer portava sense compartir cap imatge amb el marit des del 10 de gener passat.

Van ser especulacions que en un primer moment va intentar fer callar la mare d'Amelia, Ana Rodríguez, però que ara ¡Hola! ha confirmat per evitar especulacions