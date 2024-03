Anabel Pantoja revela la seva debilitat al passadís dels dolços del Mercadona

per J.C. Meneses Montserrat

La influencer Anabel Pantoja s'ha tornat viral després de llançar un vídeo passejant per un dels supermercats més reconeguts i transitats pels espanyols, el Mercadona de tota la vida. La neboda d'Isabel Pantoja ha volgut revelar quin és “el millor invent de Mercadona” segons el seu parer.

En un vídeo publicat a Instagram, Anabel passeja pel passadís dels dolços de Mercadona mentre es pot llegir: "Passejant el passadís de la mort", una broma amb què la sobriníssima vol deixar clar el que li costa passar pel costat d'aquests deliciosos dolços sense emportar-se'ls tots.

Anabel pateix, ho passa visiblement malament davant la càmera mentre fa olor els dolços del supermercat de Juan Roig. Però no pot evitar parar-se davant d'uns croissants que ella anomena 'Manolitos'. Però no, no són els coneguts croissants que es van popularitzar a Madrid, són els de Mercadona, i estan igual de rics.

"Mama és la primera vegada que passo per aquest passadís i no compro res de xocolata", diu Anabel a la seva mare durant el vídeo publicat a les seves xarxes socials.

Anabel, que possiblement estigui fent dieta, pregunta a la seva mare si pot agafar "l'última caixa", però la seva progenitora li diu que no. "Deixa'm almenys olorar-los", replica Anabel, que acaba sentenciant que aquests croissants són "el millor invent de Mercadona".

Esperem que Anabel passi aviat i pugui degustar els croissants de Mercadona.