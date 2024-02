Les impactants imatges d'Alejandra Rubio, de 23 anys, i Carlo Costanzia, de 31, han estat el tema de conversa des que la revista 'Semana' les va revelar fa alguns dies. La parella, mostrant-se còmplice, propera i compartint apassionats petons, ja no podia amagar el seu romanç. Des de llavors, cada detall, gest i paraula dels protagonistes ha estat objecte d'anàlisi, amb terceres persones sortint a la llum per explicar les seves versions, incloent-hi Jeimy, l'exnòvia del fill de Mar Flores, i més recentment, Alberto, que assegura haver mantingut una relació amb la filla de Terelu Campos, de 58 anys.

Ahir, Alberto es va asseure al plató de 'Tarde AR', revelant detalls sobre el seu vincle amb Alejandra, cosa que Alejandra no ha reaccionat fins ara. Durant la tarda de dijous, el programa 'Así es la vida' va projectar imatges reveladores just abans de la seva emissió, quan un micròfon obert va delatar Alejandra Rubio, revelant els seus pensaments. "¡Quina ansietat, de debò!", va xiuxiuejar, deixant anar un sospir.

La intensa atenció generada per les esmentades fotografies ha portat Alejandra i Carlo a sentir-se aclaparats i fastiguejats per les nombroses preguntes i interès en la seva vida sentimental. Com a resultat, la parella va decidir allunyar-se per gaudir d'uns dies de tranquil·litat i desconnexió. Han triat una destinació amb un significat especial per a les Campos: Màlaga, la localitat on Maria Teresa tenia una casa al peu de la platja de Las Acacias, la qual Terelu i Carmen Borrego han heretat.

Aquesta casa ha estat un refugi per a la estimada periodista i les seves filles durant quinze anys a la Costa del Sol, plena de records que ara també inclouen la felicitat de la seva néta, Alejandra, mentre la seva relació amb el fill de Mar Flores fa els primers passos .

Alejandra va compartir algunes imatges d'aquest viatge, on Carlo no apareixia en cap moment, però sí la seva gosseta, Mia. Aquesta ha estat una manera d'introduir Carlo al si de la seva família, demostrant que el seu vincle continua creixent a poc a poc. La revista Lecturas ha obtingut en exclusiva les imatges tendres d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia en aquesta romàntica escapada.